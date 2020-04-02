Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о состоянии своей матери

Москва, 2 апреля. Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк рассказала, что у ее матери все хорошо. Об этом она написала в комментарии к одному из постов в Instagram.

Анна Заворотнюк активно публикует посты в социальной сети. Подписчики часто спрашивают ее о состоянии матери, которая лечится от онкологии. Так, Заворотнюк решила ответить на один из комментариев. Поклонники вновь поинтересовались состоянием актрисы и задали ее дочери прямой вопрос.

«У на все хорошо», — кратко написала в ответ Анна.

Ранее Анна показала архивные фото мамы и бабушки и призналась, что именно эти две женщины являются для нее воплощением женской красоты.

В августе 2019 года в прессу просочилась информация, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Позднее журналистам удалось выяснить, что 48-летняя знаменитость борется с раком мозга. Родные подтвердили, что звезда больна, но при этом не обмолвились, от чего именно страдает Заворотнюк.

Напомним, ранее старшая дочь актрисы Анна также комментировала состояние матери. В своем блоге в Instagram она сообщила, что «все хорошо». По ее словам, родные и близкие молятся за скорейшее выздоровление звезды.

Между тем популярный блогер Лена Миро усомнилась в правдивости истории болезни Заворотнюк. Ее насторожило, что за все это время в Сеть не просочилась ни одного кадра больной звезды.