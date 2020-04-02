Реакции от ЕС в рамках миссии IRINI на запуск ракеты с турецкого фрегата не последовало

Пользователь Twitter из Турции опубликовал видео, на котором зафиксирован пуск ракеты, предположительно, выпущенной ВМС Турции по ливийскому городу аль-Аджилят с берегов Сабраты.

Ранее боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии опубликовали в интернете фотографии «дрона Ливийской национальной армии», чем скомпрометировали своих турецких кураторов — «дроном» оказалась ракета, выпущенная с турецкого фрегата. Более того, турецкий реактивный снаряд американского производства RIM-66 был выпущен с военного корабля в направлении ливийского города аль-Аджилят.

Напомним, вчера стартовала миссия Евросоюза IRINI, главная задача которой заключается в контроле за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии и мониторинге передвижений по воздуху и по морю, однако никакой реакции на происходящее от ЕС так и не последовало.

Сам факт нахождения турецкого военного корабля в территориальных водах другого суверенного государства уже является нарушением, так как это вторжение на территорию другого государства без согласования с его правительством. В данном случае так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и его главарь Файез Саррадж не располагают такими полномочиями, так как триполитанское правительство утратило свою легитимность по Схиратским соглашениям еще в 2018 году. Соответственно, запуск ракеты с военного турецкого судна — это прямая агрессия против ливийского народа.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что на фотографиях, опубликованных триполитанскими бандформированиями в Сети, был виден силуэт неизвестного корабля, с которого предположительно и была запущена ракета. Как выяснилось, он полностью идентичен силуэту турецкого фрегата класса G, которыми оборудован ВМФ Турции. Кроме того, эти фрегаты оборудованы именно такими пусковыми установками.

Получит ли эта история развитие в рамках мониторинговой миссии Евросоюза IRINI, будет зависеть от того, насколько подобные прецеденты будут влиять на развитие стран ЕС и будут ли угрожать их целостности.