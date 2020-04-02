Мировые эпидемии: Случайность или закономерность

В конце января 2020 года в связи со вспышкой эпидемии коронавируса, Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения. Вирус, который появился в китайской провинции Ухань, в считанные дни распространился по планете и унес жизни тысяч людей.

Как показала практика, не все государства были готовы к борьбе с болезнью. Количество умерших превысило 38 000 человек.

Если посмотреть через призму времени на историю эпидемий, можно отметить, что каждые 100 лет проявляется вспышка какого-то заболевания, которое уносит жизни миллионов людей.

Но все это не более чем случайность. На этот счет существует немало статей, в том числе и мистических. Все они несостоятельны, а совпадения притянуты за уши. Болезнь всегда была вызвана либо антисанитарными условиями, либо занесена с других территорий. Как только все забывают об одной эпидемии, начинается новая. Эта закономерность проста и логична.

ФАН представляет материал-экскурс по пандемиям, с которыми уже сталкивалось человечество. Этот горький опыт сегодня может стать подспорьем для борьбы с новой эпидемией.

Чума Фукидида (431 – 427 до н.э.)

По редким сохранившимся писаниям известно, что крупнейшей из древних эпидемий была чума Фукидида, она буйствовала в древнегреческих Афинах с 431 по 427 годы до нашей эры. Это произошло во время Пелопонесской войны, когда город переполнили беженцы. Количество жертв заболевания достигло 30 000. Среди погибших от страшной болезни был и один из отцов афинской демократии — Перикл.

Эпидемию назвали в честь греческого историка Фукидида, который перенес заболевание и выжил, а после подробно описал все происходящее. Современные ученые считают, что эпидемию вызвала вовсе не чума, а сочетание сразу двух болезней: кори и тифа.

Чума Антонина (160 – 180-е годы н.э.)

Первая официально зарегистрированная крупная эпидемия Чумы произошла во времена царствования римского правителя Марка Аврелия Антонина. Чума была названа в его честь, еще и потому, что не пощадила его жизнь. Об эпидемии в своих записях упоминал также греческий врач Гален, именно поэтому другое ее название связано с ним.

До сих пор точно неизвестно, что это была за болезнь. Эпидемии оспы или кори по традиции тоже тогда называли «чумой». В Римскую империю заразу занесли войска, вернувшиеся из похода на Ближний Восток. Чума Антонина добралась до Рейна, и унесла жизни 5 млн человек. Рим опустел, большая часть армии погибла. На этом Золотой век Великой Римской империи закончился.

Юстинианова чума (541 – 542 годы)

В 541 году была зарегистрирована первая вспышка бубонной чумы в Европе. Болезнь практически уничтожила Восточную Римскую империю, 25 млн человек погибли.

По некоторым данным, эпидемия началась в Северной Африке. Болезнь попала в Константинополь из Египта или Эфиопии вместе с зерном, в котором прятались зараженные крысы.

Попытка римского императора Юстиниана объединить Восточную и Западную империи сорвалась. Эпидемия значительно ослабила и Византийскую империю, безумие охватило улицы городов. Именно тогда христианство приобрело масштабы, став главенствующей религией.

Черная оспа

Этот смертоносный вирус появился в Восточной Африке в 3400-е годы до н.э., но самая страшная эпидемия заболевания произошла намного позже.

В IV веке эпидемия черной оспы распространилась в Китае, к VI веку уже достигла Кореи, а в 737 году — Японии, где погибло около 30% населения.

Эпидемия оставила страшные воспоминания. В индийской мифологии даже появилась богиня оспы Мариатале. Возвращаясь в разное время, болезнь унесла жизни более 200 миллионов человек.

Вакцину от оспы придумал английский врач Эдвард Дженнер лишь в 1796 году. ВОЗ объявила о полном уничтожении заболевания в 1980 году.

В современном обществе, вирус натуральной оспы сохранен лишь в двух лабораториях мира. Согласно данным «Кембриджской энциклопедии палеопатологий», черная оспа очень заразна и убивает около трети заболевших европейцев. А среди коренного населения территорий, которые завоевывали жители Старого Света, уровень смертности еще выше. Так, например, в племенах чероки, манданов и пикани в Северной Америке он достиг 80−90%.

Черная смерть (1338 – 1353)

Черной смертью называли бубонную чуму. Она унесла от 30% до 60% населения Европы — в общей сложности погибло от 75 до 200 млн человек.

Предполагается, что эпидемия началась в пустыне Гоби, на границе Монголии и Китая. Ее переносчиками снова стали грызуны, которые переместились из-за аномальной засухи ближе к людям.

Бубонная чума началась с животных и быстро перекинулась на людей. Монголы, которые употребляли в пищу грызунов, вскоре разнесли страшную заразу по всему Великому шелковому пути.

Болезнь унесла на Востоке десятки тысяч жизней. Уничтожила 90% населения китайской провинции Хубэй, дошла до Индии и Центральной Азии. Тогда повезло Японии, ее эпидемия не задела. Позднее чума опустошила Поволжье, поселения вблизи Дона, проникла в Крым, оттуда — в Геную и попала в Европу, уничтожив большую часть ее населения.

Эпидемия дала толчок для развития медицины и технологий. Появились зачатки автоматизации, первые станки.

Коколицтли (1545 – 1578)

Середина XV века для территории нынешней Мексики, а тогда Новой Испании, стала ужасной эпохой. От таинственной болезни погибло больше 15 млн людей, при том, что общая численность составляла 22 млн.

Странное название заболевание получило от ацтекского слова «коколицтли», что дословно значит «великий мор». Среди основных симптомов: высокая температура, кровотечения, галлюцинации, язва и сильнейшая головная боль.

Ацтеки умирали за несколько дней. Странно, но на европейцев болезнь практически не действовала. Если им даже удавалось заразиться, болели они в легкой форме.

Эпидемия практически уничтожила весь ацтекский народ, что позволило испанцам быстро завоевать их земли. По данным современных археологов, на останках ацтеков, погибших в годы эпидемии, были найдены следы бактерии Salmonella enterica, а это значит, что ацтеки были заражены кишечной инфекцией. Не исключено, что именно испанцы привезли болезнь в Америку.

Холера (XIX век)

В истории этой болезни не было вспышек, сравнимых по численности с другими эпидемиями, но не рассказать о ней нельзя.

Известно, что холера появилась давно. О ней писал еще Гиппократ.

Первую вспышку спровоцировала мутация возбудителя. Основной причиной стал чрезвычайно холодный год, тогда в Индии практически не было лета. Холера пережила семь пандемий, первая началась в 1817 году в индийской Бенгалии, а последняя закончилась в 1975.

Несмотря на это, ВОЗ до сих пор фиксирует около 5 млн случаев заражения в год, 100 тысяч из которых заканчиваются летальным исходом. Если вовремя не начать лечение, смерть наступает в течение нескольких часов.

Холера также сыграла важную роль в развитии медицины. Благодаря исследованиям английского врача Джона Сноу, неверные толкования других ученых были опровергнуты. Сноу выяснил, что причиной крупнейшей в XIX веке эпидемии стала одна-единственная водоразборная колонка. После ее отключения, эпидемия быстро пошла на спад. Благодаря этому люди всерьез задумались о создании более качественной системы канализации и водопровода.

Третья пандемия чумы (1855 – 1911)

Третья по масштабности и количеству жертв (после Черной смерти и Юстиниановой чумы) эпидемия этой страшной болезни началась в середине XIX века, а закончилась только в начале XX века. Она унесла жизни примерно 12 млн человек. Первая вспышка была зарегистрирована в китайской провинции Юньнань и за несколько десятилетий распространилась по всему миру.

Во время пандемии, бактериолог Александр Йерсен обнаружил чумную палочку, а вскоре появились и первые антибиотики, которые помогли победить болезнь.

В 1910-1911 годы эпидемия, названная «Маньчжурской», уничтожила около 100 тысяч человек. Она считается последней крупной вспышкой чумы за всю историю.

«Испанка» (1918 -1919)

В 1918 году мир еще не успел оправиться от потерь Первой мировой войны, унесшей жизни миллионов людей, как пришла новая беда, и обошла ее по количеству жертв.

Первые вспышки «испанки» были зарегистрированы в августе 1918 года сразу в нескольких точках планеты. В одно время, в американском Бостоне, французском Бресте и африканском Фритауне (Сьерра-Леоне) заболели сразу десятки человек. Вирус стремительно распространился по миру, благодаря кораблям и поездам.

Испанским гриппом тогда переболели 550 млн человек, а это — треть мирового населения на тот момент. От 50 до 100 млн заразившихся погибли. Эта эпидемия стала одной из самых масштабных, как по общему числу случаев, так и по количеству смертей.

«Испанским» грипп назван потому, что им переболело почти 40% населения Испании. Но существует мнение, что в те годы в Стране Басков просто не действовала цензура, поэтому в газетах были приведены реальные данные.

Азиатский и гонконгский грипп (1957 – 1968)

Пандемия азиатского гриппа унесла жизни более 2 млн человек по всему миру. Первые случаи были отмечены в китайской провинции Гуйчжоу, а источником заражения стали дикие утки. Похожая история.

Новая болезнь распространилась в Поднебесной всего за нескольких месяцев. Затем она попала в США, Индию, Австралию, Филиппины и Великобританию. Опять же благодаря развитию транспорта, вирус быстро оказался в континентальной Европе.

Первыми заболевшими стали школьники. В Великобритании азиатский грипп подхватила половина детского населения, а в закрытых школах — до 90% учащихся.

Благодаря действиям врачей против данного штамма была разработана эффективная вакцина, но вирус успел мутировать, что вызвало новую пандемию в 1968 году. Изменившийся вирус назвали «гонконгским», потому что именно там были зарегистрированы первые случаи болезни.

Новый штамм убил около миллиона человек. Половина из них — жители Гонконга. Город потерял 15% своего населения.

Эбола (2014-2015)

Геморрагическая лихорадка Эбола — заболевание редкое, но крайне опасное. Шансы выжить — 50 на 50.

Разработкой вакцины в мире параллельно занимаются сотни ученых из разных стран. Но одобрена пока лишь одна, полученная в Европе.

В большинстве случаев лечение сводится лишь к борьбе с симптомами.

Крупнейшая эпидемия произошла в феврале 2014 года в Гвинее, откуда она быстро распространилась по Западной Африке, а затем уже попала в США и Испанию. Вспышка длилась почти два года и погубила жизни 12 тысяч человек. Авиаперелеты в пораженные эпидемией страны прекращались, границы закрывались. В Демократической республике Конго эпидемия продолжается до сих пор.

Заключение

Как и другие эпидемии, коронавирусная истерия должна пойти на спад. По оценкам экспертов, это произойдет в конце июня. Но только при мобилизации всех необходимых усилий.