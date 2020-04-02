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Мировые эпидемии: Случайность или закономерность

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В конце января 2020 года в связи со вспышкой эпидемии коронавируса, Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения. Вирус, который появился в китайской провинции Ухань, в считанные дни распространился по планете и унес жизни тысяч людей.

Как показала практика, не все государства были готовы к борьбе с болезнью. Количество умерших превысило 38 000 человек.

Если посмотреть через призму времени на историю эпидемий, можно отметить, что каждые 100 лет проявляется вспышка какого-то заболевания, которое уносит жизни миллионов людей.

Но все это не более чем случайность. На этот счет существует немало статей, в том числе и мистических. Все они несостоятельны, а совпадения притянуты за уши. Болезнь всегда была вызвана либо антисанитарными условиями, либо занесена с других территорий. Как только все забывают об одной эпидемии, начинается новая. Эта закономерность проста и логична.

ФАН представляет материал-экскурс по пандемиям, с которыми уже сталкивалось человечество. Этот горький опыт сегодня может стать подспорьем для борьбы с новой эпидемией.

Чума Фукидида (431 – 427 до н.э.)

По редким сохранившимся писаниям известно, что крупнейшей из древних эпидемий была чума Фукидида, она буйствовала в древнегреческих Афинах с 431 по 427 годы до нашей эры. Это произошло во время Пелопонесской войны, когда город переполнили беженцы. Количество жертв заболевания достигло 30 000. Среди погибших от страшной болезни был и один из отцов афинской демократии — Перикл.

Эпидемию назвали в честь греческого историка Фукидида, который перенес заболевание и выжил, а после подробно описал все происходящее. Современные ученые считают, что эпидемию вызвала вовсе не чума, а сочетание сразу двух болезней: кори и тифа.

Чума Антонина (160 – 180-е годы н.э.)

Первая официально зарегистрированная крупная эпидемия Чумы произошла во времена царствования римского правителя Марка Аврелия Антонина. Чума была названа в его честь, еще и потому, что не пощадила его жизнь. Об эпидемии в своих записях упоминал также греческий врач Гален, именно поэтому другое ее название связано с ним. 

До сих пор точно неизвестно, что это была за болезнь. Эпидемии оспы или кори по традиции тоже тогда называли «чумой». В Римскую империю заразу занесли войска, вернувшиеся из похода на Ближний Восток. Чума Антонина добралась до Рейна, и унесла жизни 5 млн человек. Рим опустел, большая часть армии погибла. На этом Золотой век Великой Римской империи закончился.

Юстинианова чума (541 – 542 годы)

В 541 году была зарегистрирована первая вспышка бубонной чумы в Европе. Болезнь практически уничтожила Восточную Римскую империю, 25 млн человек погибли.

По некоторым данным, эпидемия началась в Северной Африке. Болезнь попала в Константинополь из Египта или Эфиопии вместе с зерном, в котором прятались зараженные крысы.

Мировые эпидемии: Случайность или закономерность

Попытка римского императора Юстиниана объединить Восточную и Западную империи сорвалась. Эпидемия значительно ослабила и Византийскую империю, безумие охватило улицы городов. Именно тогда христианство приобрело масштабы, став главенствующей религией. 

Черная оспа

Этот смертоносный вирус появился в Восточной Африке в 3400-е годы до н.э., но самая страшная эпидемия заболевания произошла намного позже.

В IV веке эпидемия черной оспы распространилась в Китае, к VI веку уже достигла Кореи, а в 737 году — Японии, где погибло около 30% населения. 

Эпидемия оставила страшные воспоминания. В индийской мифологии даже появилась богиня оспы Мариатале. Возвращаясь в разное время, болезнь унесла жизни более 200 миллионов человек.

Вакцину от оспы придумал английский врач Эдвард Дженнер лишь в 1796 году. ВОЗ объявила о полном уничтожении заболевания в 1980 году.

В современном обществе, вирус натуральной оспы сохранен лишь в двух лабораториях мира. Согласно данным «Кембриджской энциклопедии палеопатологий», черная оспа очень заразна и убивает около трети заболевших европейцев. А среди коренного населения территорий, которые завоевывали жители Старого Света, уровень смертности еще выше. Так, например, в племенах чероки, манданов и пикани в Северной Америке он достиг 80−90%.

Черная смерть (1338 – 1353)

Черной смертью называли бубонную чуму. Она унесла от 30% до 60% населения Европы — в общей сложности погибло от 75 до 200 млн человек.

Предполагается, что эпидемия началась в пустыне Гоби, на границе Монголии и Китая. Ее переносчиками снова стали грызуны, которые переместились из-за аномальной засухи ближе к людям. 

Бубонная чума началась с животных и быстро перекинулась на людей. Монголы, которые употребляли в пищу грызунов, вскоре разнесли страшную заразу по всему Великому шелковому пути.

Болезнь унесла на Востоке десятки тысяч жизней. Уничтожила 90% населения китайской провинции Хубэй, дошла до Индии и Центральной Азии. Тогда повезло Японии, ее эпидемия не задела. Позднее чума опустошила Поволжье, поселения вблизи Дона, проникла в Крым, оттуда — в Геную и попала в Европу, уничтожив большую часть ее населения.

Эпидемия дала толчок для развития медицины и технологий. Появились зачатки автоматизации, первые станки.

Коколицтли (1545 – 1578)

Середина XV века для территории нынешней Мексики, а тогда Новой Испании, стала ужасной эпохой. От таинственной болезни погибло больше 15 млн людей, при том, что общая численность составляла 22 млн.

Мировые эпидемии: Случайность или закономерность

Странное название заболевание получило от ацтекского слова «коколицтли», что дословно значит «великий мор». Среди основных симптомов: высокая температура, кровотечения, галлюцинации, язва и сильнейшая головная боль. 

Ацтеки умирали за несколько дней. Странно, но на европейцев болезнь практически не действовала. Если им даже удавалось заразиться, болели они в легкой форме.

Эпидемия практически уничтожила весь ацтекский народ, что позволило испанцам быстро завоевать их земли. По данным современных археологов, на останках ацтеков, погибших в годы эпидемии, были найдены следы бактерии Salmonella enterica, а это значит, что ацтеки были заражены кишечной инфекцией. Не исключено, что именно испанцы привезли болезнь в Америку.

Холера (XIX век)

В истории этой болезни не было вспышек, сравнимых по численности с другими эпидемиями, но не рассказать о ней нельзя.

Известно, что холера появилась давно. О ней писал еще Гиппократ.

Первую вспышку спровоцировала мутация возбудителя. Основной причиной стал чрезвычайно холодный год, тогда в Индии практически не было лета. Холера пережила семь пандемий, первая началась в 1817 году в индийской Бенгалии, а последняя закончилась в 1975.

Мировые эпидемии: Случайность или закономерность

Несмотря на это, ВОЗ до сих пор фиксирует около 5 млн случаев заражения в год, 100 тысяч из которых заканчиваются летальным исходом. Если вовремя не начать лечение, смерть наступает в течение нескольких часов. 

Холера также сыграла важную роль в развитии медицины. Благодаря исследованиям английского врача Джона Сноу, неверные толкования других ученых были опровергнуты. Сноу выяснил, что причиной крупнейшей в XIX веке эпидемии стала одна-единственная водоразборная колонка. После ее отключения, эпидемия быстро пошла на спад. Благодаря этому люди всерьез задумались о создании более качественной системы канализации и водопровода.

Третья пандемия чумы (1855 – 1911)

Третья по масштабности и количеству жертв (после Черной смерти и Юстиниановой чумы) эпидемия этой страшной болезни началась в середине XIX века, а закончилась только в начале XX века. Она унесла жизни примерно 12 млн человек. Первая вспышка была зарегистрирована в китайской провинции Юньнань и за несколько десятилетий распространилась по всему миру.

Во время пандемии, бактериолог Александр Йерсен обнаружил чумную палочку, а вскоре появились и первые антибиотики, которые помогли победить болезнь.

В 1910-1911 годы эпидемия, названная «Маньчжурской», уничтожила около 100 тысяч человек. Она считается последней крупной вспышкой чумы за всю историю.  

«Испанка» (1918 -1919)

В 1918 году мир еще не успел оправиться от потерь Первой мировой войны, унесшей жизни миллионов людей, как пришла новая беда, и обошла ее по количеству жертв.

Первые вспышки «испанки» были зарегистрированы в августе 1918 года сразу в нескольких точках планеты. В одно время, в американском Бостоне, французском Бресте и африканском Фритауне (Сьерра-Леоне) заболели сразу десятки человек. Вирус стремительно распространился по миру, благодаря кораблям и поездам.

Мировые эпидемии: Случайность или закономерность

Испанским гриппом тогда переболели 550 млн человек, а это — треть мирового населения на тот момент. От 50 до 100 млн заразившихся погибли. Эта эпидемия стала одной из самых масштабных, как по общему числу случаев, так и по количеству смертей.

«Испанским» грипп назван потому, что им переболело почти 40% населения Испании. Но существует мнение, что в те годы в Стране Басков просто не действовала цензура, поэтому в газетах были приведены реальные данные.

Азиатский и гонконгский грипп (1957 – 1968)

Пандемия азиатского гриппа унесла жизни более 2 млн человек по всему миру. Первые случаи были отмечены в китайской провинции Гуйчжоу, а источником заражения стали дикие утки. Похожая история.

Новая болезнь распространилась в Поднебесной всего за нескольких месяцев. Затем она попала в США, Индию, Австралию, Филиппины и Великобританию. Опять же благодаря развитию транспорта, вирус быстро оказался в континентальной Европе.

Первыми заболевшими стали школьники. В Великобритании азиатский грипп подхватила половина детского населения, а в закрытых школах — до 90% учащихся.

Благодаря действиям врачей против данного штамма была разработана эффективная вакцина, но вирус успел мутировать, что вызвало новую пандемию в 1968 году. Изменившийся вирус назвали «гонконгским», потому что именно там были зарегистрированы первые случаи болезни.

Новый штамм убил около миллиона человек. Половина из них — жители Гонконга. Город потерял 15% своего населения.

Эбола (2014-2015)

Геморрагическая лихорадка Эбола — заболевание редкое, но крайне опасное. Шансы выжить — 50 на 50.

Разработкой вакцины в мире параллельно занимаются сотни ученых из разных стран. Но одобрена пока лишь одна, полученная в Европе.

Мировые эпидемии: Случайность или закономерность

В большинстве случаев лечение сводится лишь к борьбе с симптомами.
Крупнейшая эпидемия произошла в феврале 2014 года в Гвинее, откуда она быстро распространилась по Западной Африке, а затем уже попала в США и Испанию. Вспышка длилась почти два года и погубила жизни 12 тысяч человек. Авиаперелеты в пораженные эпидемией страны прекращались, границы закрывались. В Демократической республике Конго эпидемия продолжается до сих пор.

Заключение

Как и другие эпидемии, коронавирусная истерия должна пойти на спад. По оценкам экспертов, это произойдет в конце июня. Но только при мобилизации всех необходимых усилий.

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