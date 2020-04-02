Митрахович назвал бюрократической уловкой заявление Минска о согласовании сделки по нефти

Белоруссия планирует закупить у России 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за баррель. Ведущий эксперт Фонда национальной энергической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович оценил возможность поставки ресурса из России в Белоруссию по очень низким ценам.

Как объяснил глава правительства страны Сергей Румас, низкая цена обоснована «жесткой и последовательной установкой» президента Белоруссии Александра Лукашенко о приобретении российской нефти без премий.

«Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации — около 4 доллара за баррель», — заявил Румас.

Переговоры «Белнефтехима» с российскими компаниями о поставках нефти должны закончиться в четверг, выразил надежду глава правительства. Однако эксперт по энергетике Станислав Митрахович напоминает, что Минск много раз преждевременно говорил о согласованности условий сделки с Москвой по поставкам нефти.

«Потом выяснялось, что это не совсем так. Нужно подождать, пока эта информация будет подтверждена российской стороной», — объяснил Митрахович в комментарии Федеральному агентству новостей.

Заявление премьер-министра Белоруссии по поводу выполнения поручения Лукашенко «бороться с премией» на самом деле является «бюрократической уловкой», говорит собеседник ФАН.

«Белорусы получают нефть из России без экспортной пошлины. Такая низкая цена — около 4 долларов за баррель — нефти вызвана никакой не премией, а тем, что сейчас в мире сложилась крайне сложная ситуация для поставщиков нефти, так как идет кризис. Во-первых, навалился эффект мировой эпидемии коронавируса, что привело к падению спроса на нефть. Во-вторых, идет ценовая война, которую развязала Саудовская Аравия, давая огромные скидки своим покупателям. Другие игроки вынуждены включаться в эту игру и давать скидки, чтобы удержаться на рынке. Россия вынуждена реагировать на ситуацию, а поэтому нефть стоит очень дешево. Это специфика ситуации, так как нефть — волатильный товар», — сказал он.

В связи с этим Митрахович подчеркивает, что сейчас Белоруссии как потребителю нефти просто повезло.

«К ним пришла Саудовская Аравия и предложила продавать нефть совсем дешево, чтобы вытеснить Россию с рынка. Россия в этом случае вынуждена идти на уступки. Это не значит, что переговорщики в Белоруссии грамотно переиграли тему этой несчастной премией. Они просто воспользовались ситуацией на мировой рынке, где Белоруссия и Европа являются его частью. На текущий момент цена отвечает ситуации на рынке, но это не значит, что также будет через год», — выразил мнение собеседник ФАН.

Белоруссия «выигрывает» от покупки российской нефти по низким ценам, но это влечет за собой ряд экономических проблем, утверждает эксперт.

«Белорусский рубль оказывается под давлением. Спрос на товары, которые производит Белоруссия, падает. Девальвация и безработица угрожают стране ничуть не меньше, чем многим соседним государствам», — добавил он.

Напомним, в ночь на 9 марта цены на нефть на мировом рынке резко опустились после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК настаивала на дополнительном снижении добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота были сняты.

После переговоров Саудовская Аравия заявила, что будет наращивать объемы добываемой нефти до 13 миллионов баррелей за сутки. В ночь на 31 марта стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в июне текущего года поднялась до 26,98 доллара за баррель на Лондонской бирже.