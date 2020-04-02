Директор по инвестициям Saxo Bank назвал 2020 год потерянным для экономики

Москва, 2 апреля. Вспышка коронавируса запустила три макроэкономических импульса, которые сделают 2020 год потерянным для мировой экономики. Об этом рассказал главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

По словам эксперта, тремя запущенными пандемией импульсами стали глобальный удар по спросу, глобальный удар по предложению и нефтяная война, в связи с которой цены на черное золото обрушились до многомесячных минимумов. Экономист считает, что все это приведет к масштабному обесцениванию капитала и структурной безработице.

«Такой тройной удар по мировой экономике практически гарантированно сделает 2020 потерянным годом», — подчеркнул Якобсен.

По мнению экономиста, регуляторы должны сделать все, чтобы справиться с этой рецессией. Также эксперт отметил, что нынешний хаос уже затмил хаос 2008 года: по его словам, в течение дня некоторые рынки колеблются сильнее чем, за год.

Кроме того, эксперты Saxo Bank считают, что динамика цен указывает на тревогу участников рынка, однако рано или поздно кризис удастся преодолеть. Уровень страха снизится, когда весь мир пройдет через то же, через что Азия проходила в первые два месяца текущего года.

«Парадокс в том, что экономический рост Китая во втором квартале, вероятно, будет ускоряться, тогда как в остальном мире замедлится», — сказал Кай Ван-Петерсен, отвечающий за макроэкономические стратегии в SaxoBank.

Напомним, первые пациенты с коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с COVID-19 вирус.