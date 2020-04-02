Зеленскому предложили работу в «Квартале 95»

Киев, 2 апреля. Студия «Квартал 95» ждет украинского президента Владимира Зеленского обратно, когда истечет срок его полномочий. До избрания на пост лидера страны Зеленский был худруком студии.

Предложение Зеленскому вернуться «к истокам» сделал актер и один из руководителей «Квартала 95» Олег Кошевой. По его словам, они сохранили с Зеленским хорошие отношения, поэтому он смело уступит ему кресло худрука.

«Он придет на должность, которую занимал до президентства, — художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность», — сказал Кошевой в интервью «Украинской правде».

Кошевой также посетовал, что сам 15 лет находится под руководством Зеленского, а потом все в один момент свалилось на его плечи. По его мнению, студия много потеряла после ухода своего основателя в политику, отмечает «Царьград».

Телеканал 360 в свою очередь напомнил, что Зеленский во время своей предвыборной кампании утверждал, что баллотируется в президенты только на один срок. Во втором туре выборов он обогнал Петра Порошенко и набрал 73,22% голосов, хотя его оппоненты высказывали сомнения в том, что комик сможет управлять страной.

Официальное вступление в должность Зеленского состоялось 20 мая. Своей главной задачей на посту он назвал окончание войны в Донбассе. Пока этого не произошло. Во многом решать эту проблему Зеленскому мешает противодействие со стороны националистов, которым он, по мнению многих политологов, не решается перечить. Одним из ярких примеров того, что радикалы ни во что его ставят, стала поездка в район разведения у поселка Золотое в Донбассе, где Зеленский сорвался и стал кричать одному из националистов: «Я президент страны, я же не лох какой-то», напоминает «Ридус».

Как отмечает телеканал RT со ссылкой на источники в украинских партиях, главным достижением Зеленского на посту президента пока стал состоявшийся обмен удерживаемыми лицами. На него возлагали большие надежды, но осенью его рейтинг начал падать. Причиной стало невыполнение ряда данных обещаний, реформы, которые не пользовались популярностью среди населения, в частности, решение о продаже сельскохозяйственных земель.