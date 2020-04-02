Эксперты назвали условия подъема в отечественном автомобилестроении

Москва, 2 апреля. Технические характеристики российских автомобилей очень редко претерпевают изменения. Новые авто создаются по схожим лекалам из года в год. Небольшие изменения касаются лишь дизайна. Сегодня специалисты все чаще задаются вопросом о том, чего же не хватает нашим конструкторам, чтобы исправить ситуацию на отечественном авторынке.

Специалисты отмечают, что в отечественном автомобилестроении есть позитивные сдвиги. Речь идет об X-образном дизайне автомобилей LADA, который был внедрен дизайнером Стивом Маттином. Художник покинул свой пост и прогресс отечественной компании замер. Оставалась надежда на автомобиль Lada 4x4 Vision, но его стоимость в два-три миллиона рублей не позволит ему затмить недорогие паркетники.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, почему не удается воплотить в жизнь неплохие дизайнерские идеи в области автомобилестроения, передает «Инфореактор».

«Фантазия дизайнера натыкается на проблемы технологов. Последние в свою очередь заверяют, что один элемент не сделать, а другой очень дорого будет стоить. У нас пока Стив Маттин создал очень любопытный дизайн», — заявил Моржаретто.

Эксперт Дмитрий Попов объяснил, что национальный дизайн отечественных машин имеет свои конкретные цели. Он не видит ничего плохого в том, что отечественные производители придерживаются консервативного взгляда в вопросах дизайна.

«Мы же не критикуем «Джип Вранглер» за то, что он 40 лет сохраняет свою эстетику. И мы не критикуем «Гелендваген» за то, что он 35 лет не меняет свою эстетику. В Германии это армейский джип, как у нас УАЗ», — объяснил эксперт.

Он отметил, что иностранцы очень ценят внедорожники «старой школы» за их надежность. На примере автомобиля «Нива» он объяснил, что такие машины полюбились не только из-за небольшого количества электроники внутри.

«Переваривал «Ниву» старого образца с шестерочными задними огнями, и я переваривал ее в «Ниву» нового образца. Укреплял полы, лонжероны и так далее. Разобрав кузов до основания, я сделал вывод, насколько это железный автомобиль», — рассказал эксперт.

«Нива» была особенно востребована в Голландии. Там автомобиль закупали для спецслужб, бригад скорой помощи и полиции.

Профессор кафедры МГТУ им. Н. Э. Баумана Дмитрий Онищенко уверен, что успех отечественного автомобилестроения зависит от российской молодежи, будущих специалистов, у которых достаточно таланта для воплощения новых идей в жизнь. Он заявил, что автогигантам необходимо прислушиваться к молодежи и давать им возможность проявлять себя. Ведь именно от них зависит будущее целой отрасли.