Большинство россиян верят, что власти РФ справятся с коронавирусом

Москва, 2 апреля. Все больше россиян верят, что власти страны справятся с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров, число «паникующих» из-за ситуации с коронавирусом россиян резко снизилось — с трети до четверти.

В телефонном опросе принимали участие 1,6 тыс. респондентов 18 лет и старше. Интервью проводилось в два этапа — 16 марта и 24–25 марта. Респондентов разделили на три группы в зависимости от того, какое число рисков и страхов они назвали актуальными лично для себя. Валерий Федоров заметил, что участникам опроса предложили на выбор 13 рисков.

Респонденты, которые сообщили, что девять из указанного числа страхов являются для них актуальными, отнесены к группе «паникующих».

«Те, кто от шести до девяти страхов — «взволнованные», и те, кто зафиксировали для себя актуальность от двух до пяти страхов, мы их назвали «уравновешенными», то есть они тоже беспокоятся, но беспокоятся существенно меньше, чем «взволнованные» и «паникующие», — рассказал Федров.

По его словам, доля «паникующих» упала за неделю с треди до четверти. На сегодняшний день к этой группе относятся 26% респондентов, а доля «уравновешенных» выросла с 30% до 38%, доля «взволнованных» осталась на уровне 36%.

Участники опроса (74%) назвали рост социальной несправедливости главной причиной страха для них. С 64% до 58% снизилось количество людей, которые называют отказ в оказании бесплатной медицинской помощи или плохое качество бесплатной медицинской помощи своим страхом. Как заметил Федоров, процент россиян, которые верят в то, что власти страны справятся с коронавирусом, возросло с 61% до 67% по сравнению с серединой марта.

Как напоминает телеканал «360», в 29 регионах России подтвердили 771 новый случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 3548 человек.