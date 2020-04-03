Роботы заменят часть работников в России из-за коронавируса

Одна из московских клиник рассматривает возможность заключения контракта на покупку и внедрение в свою работу сервисного робота для дезинфекции поверхностей в условиях распространения нового коронавируса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал председатель совета директоров компании-разработчика Алексей Южаков.

Представитель компании, являющейся резидентом фонда «Сколково», отказался называть медицинское учреждение, где может появиться необычный рабочий, и комментировать вопрос о том, государственное оно или частное. Контракт еще не заключен, и такая информация, по его условиям, закрыта для разглашения.

Опробовано на американцах

«Робот-дезинфектор может автономно — находясь на дистанционном управлении — обрабатывать поверхности. С учетом его гусеничной платформы он может проникать в труднодоступные места, обходить препятствия, направлять башню в нужную сторону, — рассказал ФАН Алексей Южаков. — Это абсолютно новая для нас история: мы буквально 2–3 недели назад этим занялись. Пока мы находимся только в процессе обсуждения новых контрактов, но опытный образец уже есть».

По словам Южакова, пока разработчики не отмечают повышенного спроса на подобные устройства. Одна из причин заключается в том, что главные потенциальные «работодатели» роботов-дезинфекторов — медицинские учреждения и курирующие их ведомства — сейчас находятся «в состоянии аврала» и озадачены в первую очередь организацией достаточного количества койко-мест и массового тестирования пациентов с подозрением на коронавирус.

И все же появление в коридорах инфекционных стационаров роботов на гусеничном ходу может стать следующим шагом в борьбе с распространением коронавируса нового типа, убежден Южаков.

Аналогично ситуация может развиваться и с внедрением в медучреждениях и общественных местах роботов-диагностов, а также их усеченных вариантов, которые способны дистанционно измерять температуру и автономно узнавать у посетителей о признаках заболевания.

Такие роботы уже были опробованы для выявления заболевших на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где находится самое большое число американцев с подтвержденным COVID-19 — по последним данным Университета Джона Хопкинса, свыше 84 тысяч человек.

В России такие роботы-диагносты в ближайшее время появятся на нескольких производственных предприятиях. Что они собой представляют?

«Это стационарная стойка, которая бесконтактным способом измеряет температуру с точностью до двух десятых градуса, вносит данные в журнал или направляет в мессенджер ответственному человеку. Если температура выше, то соответствующие службы могут быть оповещены в режиме реального времени и человека отправят домой», — пояснил представитель компании.

По словам собеседника ФАН, такие устройства могут интегрироваться с системами контроля доступа на предприятиях и в местах общественного пользования. Для не прошедшего термоконтроль посетителя турникет останется закрытым.

«Такие контроллеры температуры в перспективе могут появиться на входе везде, как рамки металлоискателя. И не только на время вызванной коронавирусом эпидемии — они останутся и на потом, — считает Южаков. — Все равно уже мир не будет прежним, это будет новый стандарт».

Правда, очередь из клиентов к его компании пока не выстроилась, признается председатель совета директоров. Так или иначе, использование роботов-диагностов и роботов-дезинфекторов в условиях пандемии, по словам Южакова, позволит минимизировать риски заражения обслуживающего персонала: роботы не подвержены воздействию вируса SARS-CoV-2.

ФАН обратился за комментариями о возможных перспективах массового использования роботов в связи с пандемией COVID-19 в Департамент здравоохранения города Москвы. Позиция ведомства будет опубликована после предоставления ими ответа на запрос.

Андроид с чистой кожей

Между тем, инноваторы из «Сколкова» планируют предложить нововведение и по линии социального обслуживания населения в формате услуги своеобразного «роботошеринга». В случае реализации проекта одинокие пожилые люди, которые в ситуации вынужденной самоизоляции и повышенных мер предосторожности столкнулись с особенно острым дефицитом общения, могут воспользоваться услугами аренды андроидов-сиделок.

Андроиды способны поддерживать разговор, а также развивать интересные собеседнику вопросы и реагировать на определенные триггеры, указывающие на нежелательные темы в разговоре. По мнению Южакова, такая услуга может оплачиваться родственниками пенсионера или даже государством — в этом случае она будет бесплатна для пенсионера.

Важным моментом в условиях нынешней эпидемиологической обстановки может стать и возможность снимать с робота кожу для дезинфекции после каждого нового посетителя. Предшественника подобных роботов-собеседников компания представила в апреле прошлого года на робототехническом форуме в «Сколкове».

За минувшие сутки в России было зафиксирован 771 новый случай заболевания COVID-19. По состоянию на 2 апреля, всего в стране заразились коронавирусом 3548 человек, излечились 235 человек, умерли 30 пациентов.

Вспышка новой инфекции началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о мировой пандемии COVID-19. Всего на планете коронавирусом SARS-CoV-2 заразились свыше 930 тысяч человек, из которых 216 тысяч проживают в США, 110 тысяч — в Италии и 104 тысячи — в Испании. Более 194 тысяч человек во всем мире выздоровели. 47 с лишним тысяч зараженных скончались.