 Боевики в Идлибе зарабатывают на горе беженцев с молчаливого согласия Турции

Боевики, судимые за хищения средств, теперь распределяют гуманитарную помощь в сирийском Идлибе под покровительством террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лично ее главаря Абу Мухаммада аль-Джулани.

Как террористы и их подручные построили в Идлибе бизнес на чужом горе, используя беженцев для собственного обогащения, - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Город с сомнительной репутацией

Как пишет Telegram-канал Рыбарь, Мухаммад Усман Коджо и Мухаммад Саид Джало — оба из городка Аль-Ках, находящегося на севере провинции Идлиб. В населенном пункте первый занимается вопросами религии, а второй возглавляет городской совет.



Примечательно в этой истории расположение Аль-Каха. Город c одноименным лагерем беженцев находится неподалеку от другого небезызвестного лагеря Атма у границы с Турцией. Оба центра временного содержания постоянно упоминают различные НКО в отчетах и докладах о якобы угнетаемых там беженцах.

Ранее лагерь беженцев «Аль-Ках» фигурировал в списке фейков боевиков, составленном ФАН. В конце минувшего года в сети появилось видео, демонстрирующее ущерб атаки на лагерь. В этом боевики сначала обвинили сирийскую авиацию, затем утверждали, что удар якобы нанесен оперативно-тактической ракетой САА с земли.

Однако, судя по появившимся в сети кадрам, разрушенной оказалась лишь одна палатка в лагере, а остальные остались невредимы. Такого не могло произойти при ударе с воздуха или ракетой. С высокой долей вероятности можно предположить, что атака была произведена с беспилотника. Сирийская правительственная армия не использует ударные БПЛА, а вот боевики пускают их в ход нередко.

Теневые схемы

По информации Рыбаря, «Аль-Ках» также участвует в теневых схемах дочерней компании главаря «Хайят Тахрир аш-Шам» аль-Джулани Watad, которая занимается импортом и реализацией поставляемого из Африна топлива. Именно в Аль-Кахе располагается склад горючего. При этом ранее упомянутые Мухаммад Усман Коджо и Мухаммад Саид Джало являются доверенными лицами Абу Мухаммада аль-Джуляни в городке Ках.

Первый еще до начала кризиса в САР обвинялся в хищении свыше 2 миллионов лир. Сейчас Коджо ворует гуманитарную помощь у гражданских, а в дальнейшем отправляет гумпомощь, поставляемую в лагеря беженцев для простых гражадан, в террористические структуры «Хайят Тахрир аш-Шам».

Второй, воспользовавшись родственными связями в верхушке группировки, был назначен председателем горсовета Аль-Каха. В настоящее время Джало за взятки распределяет гуманитарную помощь.

Ответственность Анкары

Политолог, президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин уверен, что ответственность за теневую деятельность боевиков несет, в первую очередь, Анкара. Таким мнением эксперт поделился с ФАН.

«Пока мировое сообщество борется с последствиями COVID-19, мы видим, что гуманитарная помощь в Сирии разворовывается радикальными элементами. О том, почему такое происходит, стоит спросить у Турции, потому что за последние месяцы ситуация вокруг Идлиба не то, что не улучшается, а наоборот — ухудшается. Этот регион — новая глобальная гуманитарная катастрофа», — заявил политолог.

Кроме того, эксперт полагает, что отвлеченность международного сообщества от борьбы с терроризмом в Сирии в силу противостояния распространению коронавируса лишь играет на руку террористам, пытающимся нажиться на горе беженцев.