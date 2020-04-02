Украинская армия скрывает настоящее количество заболевших коронавирусом; солдат записывают как больных гриппом или пневмонией. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Заявление ВСУ

Первый случай инфицирования коронавирусом был зарегистрирован в Вооруженных силах Украины, заболел врач Хмельницкого военного госпиталя. Об этом сообщил пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

Согласно последним официальным данным, число заразившихся новым типом коронавируса на Украине составляет 804, умерли 20 человек, 13 выздоровели.

«2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован первый случай острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19», — говорится в сообщении пресс-центра.

Сообщается, что состояние здоровья врача удовлетворительное. Был определен круг людей, с которыми он контактировал — десять военнослужащих, их отправили на самоизоляцию. Всего на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 140 человек.

ВСУ скрывают правду

Родион Мирошник, ссылаясь на данные Луганской Народной Республики, уверен, что украинские военные скрывают настоящий масштаб заболевших коронавирусом солдат.

«По нашим данным — это манипуляция! По крайней мере в ООС за последние месяцы резко выросло количество поступающих в больницу бойцов ВСУ, но их диагнозы просто прячут. Записывают, как грипп, пневмония и другие инфекционные заболевания. Таких фактов десятки!» — рассказал Родион Мирошник.

Как отметил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. ситуация с заражением коронавирусом на Украине критическая.

«На мой взгляд, именно на Украине был разработан штамм коронавируса, распространяемый на постсоветском пространстве. В Новых Санжарах, куда вернувшихся из Ухани украинцев определили «якобы» на «карантин», вполне возможно находились медики из американских биолабораторий под Харьковом и Днепропетровском. Вполне возможно, что и солдаты ВСУ выступают в роли «подопытных кроликов» и на них массово дорабатывают это биологическое оружие.

По мнению политолога, украинским властям это очень выгодно. Президент Украины Владимир Зеленский вполне мог принять за личное оскорбление поведение националистов на линии разграничения и невыполнение его приказов.

«Да и с отвоевавшими всушниками что делать было не понятно для Порошенко, остается непонятным и для Зеленского. Потому пандемия в рядах ВСУ вполне может получить повсеместный характер с массовыми летальными исходами», — заключил Антон Бредихин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.