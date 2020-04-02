Доктор Комаровский рассказал, как выбрать защитную маску от коронавируса

Москва, 2 апреля. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как выбрать защитную маску в период распространения коронавируса. Доктор объяснил, что обычной тканевой маски будет достаточно, чтобы не заразиться инфекцией.

По словам врача, обычным людям, не контактирующим постоянно с пациентами с коронавирусом, достаточно носить тканевую маску или респиратор FFP32. Более серьезную защиту, такую как респираторы FFP3, используют медики при контакте с больными.

«Защита FFP3 нужна людям, которые ухаживают или лечат выявленных больных с коронавирусной инфекцией. Врачам – нужны, а основной массе трудящихся достаточно FFP32 или N95», — объяснил специалист.

Комаровский возмутился тем, что многие покупают респираторы высокой защиты FFP3, в то время как врачи в больницах ходят в тканевых масках, которые сами шьют.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее Комаровский назвал простой способ обработки одежды после магазина. Врач отметил, что одежду следует подвернуть дезинфекции тогда, если вы терлись ею в лифте или на вас кто-либо чихал или кашлял. Если человек гуляет один, что дезинфицировать одежду не нужно.