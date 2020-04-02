Мишустин анонсировал сокращение сроков оформления материнского капитала

Москва, 2 апреля. Заявления на материнский капитал будут рассматриваться в течение десяти дней вместо одного месяца. Сокращение сроков его оформления анонсировал глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, премьер-министр добавил, что услуга переводится в электронный формат.

«Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат. Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза - с одного месяца до 10 рабочих дней», — сообщил Мишустин на заседании правительства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Кабмину поднять размер ежемесячных выплат по материнскому капиталу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Меры предполагают дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей семьям, имеющим право на материнских капитал. Об этом национальный лидер заявил во время телеобращения к россиянам по поводу пандемии COVID-19, передавал Ura.ru.