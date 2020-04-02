Мишустин потребовал до конца недели разработать новые меры по борьбе с коронавирусом в РФ

Москва, 2 апреля. Новые акты для реализации мер по борьбе с коронавирусом должны быть утверждены правительством до конца недели, потребовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что правительству нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы, принятые для борьбы с распространением коронавируса начали работать немедленно.

«Я уже дал распоряжение подготовить все подзаконные акты были разработаны за один день, а утвердить их — до конца недели», — подчеркнул премьер.

По его словам, все меры, обозначенные ранее президентом РФ должны заработать немедленно.

Накануне, Мишустин доложил президенту РФ Владимиру Путину о реализации мер поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения СOVID-19. Он подчеркнул, что кабмин всего за сутки подготовил изменения в законодательство, которые были озвучены российским лидером в обращении к нации 25 марта.

31 марта соответствующие законопроекты были одобрены Госдумой и Советом Федерации. В частности, законопроекты коснулись наказания для тех, кто нарушает карантин и распространяет фейковые новости о коронавирусе. При этом депутат Госдумы Дмитрий Вяткин в комментарии телеканалу «Царьград» уточнил, что за публикацию безобидных смешных картинок россиян никто наказывать не будет.