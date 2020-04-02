Москва, 2 апреля. Дата проведения парада по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве не менялась, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, обсуждается ли возможность переноса мероприятия на фоне пандемии коронавируса. Песков отреагировал на сообщения о возможном переносе Парада Победы.

«Нет, здесь никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится», — объяснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Кремль и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы. По данным средств массовой информации, одним из вариантов является перенос празднования на осень. По данным источников, в этом случае парад можно приурочить к окончанию Второй мировой войны — 2 или 3 сентября. Кроме того, писали, что парад может пройти без зрителей 9 мая.

Парад Победы должен традиционно пройти в Москве на Красной площади 9 мая. На торжественные мероприятия ранее были приглашены иностранные делегации и главы других стран. Беспокойство по поводу проведения парада вызывает пандемия коронавируса, из-за которой отменились уже многие массовые культурные и спортивные мероприятия, например, Евровидение и футбольное первенство Евро-2020. Кроме того, на 2021 год перенесли Олимпийские игры, которые должны были пройти летом в Японии.

Напомним, в общей сложности в нашей стране выявлено 3548 заразившихся, из них 235 человек уже выздоровели. Всего COVID-19 затронул 76 регионов. Всего за последние сутки в России подтвердили 771 случай заражения COVID-19. Больше всего заразившихся выявили в Москве — здесь находятся 595 новых пациентов.