Дочь Заворотнюк поделилась снимком повзрослевшего брата

Москва, 2 апреля. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Сети совместное фото с повзрослевшим братом Майком. В Instagram она поделилась, почему любит своих брата и сестру, признавшись в теплых чувствах к ним.

Девушка сожалеет о том, что в детстве не ценила родственные связи и постоянно обижала младшего брата Майка.

«В детстве мои дружеские чувства и любовь выражались в виде пинков, конечно же, но с какой страстью он бежал, когда меня за это хотели наказать и кричал «Не трогайте мою Анечку! Я ее так люблю!» — вспоминает Анна Завортнюк.

Сейчас же девушка чувствует его мужское плечо, рядом с которым хочется ощущать «себя маленькой сестренкой, требующей защиты». Она также отметила, что Майк — интересная личность с философским складом ума, он «прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения».

«Он очень чуткий, с очень тонкой душой. Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения», — написала дочь «прекрасной няни».

Кроме того, Анна Заворотнюк рассказала о своей младшей сестре Миле, к которой она испытывает нежные чувства. Любовь к младшей сестре девушка считает отличной от чувств к брату, поскольку «хочется ее от всего защитить, уберечь».

Ранее Анна Заворотнюк рассказала, что из-за болезни матери переживает сложный период в жизни. Она надеется, что молитвы и поддержка людей помогут матери, передает телеканал «360».