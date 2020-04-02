Дочь Заворотнюк поделилась снимком повзрослевшего брата

Москва, 2 апреля. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Сети совместное фото с повзрослевшим братом Майком. В Instagram она поделилась, почему любит своих брата и сестру, признавшись в теплых чувствах к ним.
Девушка сожалеет о том, что в детстве не ценила родственные связи и постоянно обижала младшего брата Майка.
«В детстве мои дружеские чувства и любовь выражались в виде пинков, конечно же, но с какой страстью он бежал, когда меня за это хотели наказать и кричал «Не трогайте мою Анечку! Я ее так люблю!» — вспоминает Анна Завортнюк.
Сейчас же девушка чувствует его мужское плечо, рядом с которым хочется ощущать «себя маленькой сестренкой, требующей защиты». Она также отметила, что Майк — интересная личность с философским складом ума, он «прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения».
Самое дорогое богатство это очень тесные, настоящие родственные связи. Когда есть человек очень близкий тебе по духу, по крови. И не смотря на то, что Майк мой младший брат, я все равно чувствую в нем защиту и опору.✨ ⠀ В детстве мои дружеские чувства и любовь выражались в виде пинков конечно же, но с какой страстью он бежал, когда меня за это хотели наказать и кричал «Не трогайте мою Анечку! Я ее так люблю!», это воспоминание для меня бесценно и очень дорого. Я была не права, могла его обижать, поскольку я была старшая и вредная сестра, но вместе с тем, я с такой теплотой и с такой любовью вспоминаю его маленького. Самое важное и самое главное, чтобы это отношение его ко мне прошло через всю мою жизнь.???? ⠀ Конечно же моя сестренка Мила, такая же любовь, но выражается по-другому. Если я ощущаю брата, как мужское плечо и мне хочется рядом с ним чувствовать себя маленькой сестренкой, требующей защиты. А Мила это маленький ангелочек, моя принцесса, чувствую, что это моя младшая сестра и я за нее в ответе. Какая-то другая любовь, нежная, трепетная, даже с какой-то щемящей болью, так хочется ее от всего защитить, уберечь.???? ⠀ Майкуша очень интересная личность, я горжусь тем, что он мой брат. У него очень философский склад ума, даже когда он был маленький мы всегда ему пророчили «ну ты точно будешь либо философ, либо психолог». Он умел примирить нас, находил нужные слова, рассуждал очень грамотно. Он очень чуткий, с очень тонкой душой. Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения. И тогда уже мне хочется его защитить от этих ударов судьбы. Он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения.???? ⠀ Иметь братьев и сестер очень ценно, потому что ты никогда не будешь чувствовать одиночество. Очень хочу пройти с ними за руку на протяжении всей жизни и быть всегда друг другу в помощь и поддержкой во всем. Во всяком случае, я хочу приложить к этому все свои усилия.???? ⠀ А у вас есть братья и сестры? ❤️
«Он очень чуткий, с очень тонкой душой. Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения», — написала дочь «прекрасной няни».
Кроме того, Анна Заворотнюк рассказала о своей младшей сестре Миле, к которой она испытывает нежные чувства. Любовь к младшей сестре девушка считает отличной от чувств к брату, поскольку «хочется ее от всего защитить, уберечь».
Ранее Анна Заворотнюк рассказала, что из-за болезни матери переживает сложный период в жизни. Она надеется, что молитвы и поддержка людей помогут матери, передает телеканал «360».