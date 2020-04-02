НАБУ закрыло одно из уголовных дел против Порошенко

Киев, 2 апреля. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло одно из уголовных дел о растрате, фигурантом которого являлся экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщил агентству «Украинские новости» источник в НАБУ.

«Дело было закрыто 20 марта в связи с отсутствием в действиях Порошенко состава уголовного преступления», — пишет СМИ.

Речь идет об уголовном деле о возможном подстрекательстве со стороны Порошенко к растрате средств кипрской офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 миллиарда долларов. Эти деньги были арестованы на счетах предшественника Порошенко на посту президента Виктора Януковича и его окружения.

В связи со спецконфискацией кипрская компания обратилась в суд, по решению которого и было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». В оффшорнной компании считают, что Порошенко причастен к растрате средств. Кроме того, осенью прошлого года американский бизнесмен украинского происхождения и советник президента США Сэм Кислин заявлял, что средства, конфискованные у окружения Януковича, незаконно поделили представители украинских властей во времена президентства Порошенко.

Ранее уголовное дело против Порошенко возбудила Генпрокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР). Дело в отношении экс-президента Украины завели по по статье 230 УК ДНР «Организация террористической деятельности».