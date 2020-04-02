Доктор Комаровский рассказал, как применять перекись водорода при коронавирусе

Москва, 2 апреля. Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский развеял миф о пользе перекиси водорода при лечении коронавируса. Доктор призвал не капать средство внутрь организма, а применять его по назначению.

Комаровский возмутился теориями о том, что якобы капание перекиси водорода помогает побороть коронавирус или защитить от заражения. Специалист назвал шарлатанством информацию о чудодейственных свойствах перекиси.

«Забудьте вы это слово! Перекись водорода для капания в нос, в ухо, в половые органы, в рот и куда угодно никакого отношения к этому не имеет. Есть некие теории, не хочется обижать их авторов, что, закапав внутрь перекись водорода, вы омолодитесь, и водород с кислородом начнут бурлить, обогащать все ваши внутренние органы. Ребят, ну не ведитесь на это шарлатанство!» — заявил врач.

По словам Комаровского, перекись водорода необходимо применять исключительно по назначению. Более того, попадание перекиси внутрь организма может привести к тяжелым последствиям.

«Если у вас есть контакты с инфекцией — вы заболеете, сколько перекиси вы не закапаете себе в нос. Используйте перекись водорода по прямому назначению – это дезинфицирующее средство, добавка в санитайзеры, средство для остановки кровотечения. Прошу, не пейте перекись водорода, не капайте ее! Вам легче от этого не станет, а проблемы будут огромные», — заключил врач.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее Комаровский назвал простой способ обработки одежды после магазина. Врач отметил, что одежду следует подвернуть дезинфекции тогда, если вы терлись ею в лифте или на вас кто-либо чихал или кашлял. Если человек гуляет один, что дезинфицировать одежду не нужно.