Москва, 2 апреля. Почти половина из подтвержденных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве зафиксирована у людей моложе 45 лет. Об этом проинформировали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Почти 46% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет и еще около 15% — старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших — дети», — указывается в сообщении.

В России за сутки зафиксировали 771 новый случай заболевания коронавирусом в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. В Москве выявлено 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Наибольшее число заболевших коронавирусом зарегистрировано в США, Италии, Франции и Германии. Политологи, вирусологи, экономисты предполагают, что коронавирус мог быть разработан в секретной лаборатории в Соединенных Штатах. Первоначальным источником коронавирусной инфекции COVID-19 была военная лаборатория в Форт-Детрик, уверен обозреватель канадского исследовательского центра Global Research Лэрри Романофф. Об этом пишет «Царьград».

Как напоминает «Ридус», ученые из Сколково предложили инновационный способ борьбы с коронавирусом, который основан на обработанной в холодной плазме воде.