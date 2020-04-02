Сирия, 2 апреля. Три мирных жителя пострадали под огнем протурецких боевиков в северной части Хасаки. Прогремел взрыв в городе Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Союзники Турции продолжают аресты лиц курдской национальности в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из солдат в результате взрыва в населенном пункте Ан-Нафаа к северо-западу от Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Протурецкие формирования: нанесли удары по городам Абу-Расин и Умм-Хармала в северной части Хасаки, пострадали гражданские лица.

ВС Турции и протурецкие силы: задержали одного из мирных жителей в районе Раджу в Африне.

Провинция Дамаск

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что сирийское Министерство образования распорядилось о проведении дезинфекции в 9024 школах в различных регионах страны в рамках превентивных мер по борьбе с коронавирусом. Работа уже почти была завершена. В прошлом месяце сотрудники министерства призвали администрации всех провинций обеспечить безопасность в образовательных учреждениях до окончания периода карантина. Напомним, в начале недели власти Сирии объявили о введении комендантского часа, а также ограничений на перемещение между регионами страны. Жители к подобным шагам относятся с пониманием.

Провинция Алеппо

Сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что боевики группировок, действующих при поддержке Турции, арестовали одного из мирных жителей в кантоне Африн. Мухаммед аль-Фатих, курд по национальности, был задержан в деревне Маамал Ушаги в районе Раджу. О его настоящем местонахождении пока ничего неизвестно. Ранее не раз поступали данные о незаконных арестах коренного населения в Африне протурецкими боевиками. Подобным образом союзники Турции стремятся выжить сирийцев из домов, чтобы впоследствии заселить в них террористов, бегущих из Идлиба.

Напомним, накануне в результате агрессии со стороны поддерживаемых Анкарой формирований тяжелые ранения получила женщина. После неудачной попытки выселить семью езидов из их дома в городе Африн боевики открыли по ним огонь.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о новом взрыве в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции. Согласно информации Twitter-канала (HalabTodayTV), детонировало СВУ, заложенное в городе Ас-Суса на юго-востоке региона. Информация о возможных жертвах среди местного населения пока уточняется. По предварительным данным, бомба могла быть установлена террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность.

Провинция Даръа

Прогремел взрыв к северо-западу от административного центра провинции в населенном пункте Нафаа. Согласно информации SOHR, сработало СВУ, которое было заложено у штаб-квартиры правительственных сил. В результате инцидента погиб один из солдат Сирийской арабской армии (САА), еще несколько военнослужащих получили ранения. Пока точно неизвестно, стал ли взрыв следствием подпольной деятельности скрывающихся боевиков или же к нему привела детонация одного из боеприпасов, оставленных террористами еще во время оккупации этого района. Тем не менее после случившегося подразделения армии САР были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Кроме того, были перекрыты дороги вокруг поселения.

Напомним, территория провинции полностью перешла под контроль САА в июле 2018 года в результате операции под названием «Базальт». При этом конфликт с рядом антиправительственных бандгрупп удалось урегулировать мирным путем благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Хасака

Протурецкие боевики вновь нанесли удары по территории, занимаемой курдским бандгруппами, в северной части Хасаки. Несколько ракетных снарядов упали в городах Абу-Расин и Умм-Хармала. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что жертвами обстрела стали три мирных жителя. О степени тяжести полученных ими ранений пока ничего неизвестно. Кроме того, был нанесен ущерб имуществу гражданских лиц. Напомним, накануне на данном направлении также наблюдались вооруженные стычки, однако тогда члены «Сирийской национальной армии» вели огонь по укрепрайонам курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.