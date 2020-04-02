Хоккеисты СКА озвучили список лучших фильмов и сериалов для домашнего просмотра

Санкт-Петербург, 2 апреля. Спортсмены петербургского хоккейного клуба СКА поделились фильмами и сериалами, за просмотром которых можно приятно провести время в период самоизоляции.

Хоккеисты Василий Подколзин, Кирилл Марченко, а также Андрей Кузьменко озвучили список любимых кинокартин и сериалов, которые должен посмотреть каждый, тем более, что свободного времени у многих горожан стало больше.

Так, в список избранных киноработ вошли картины «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Люком Эвансом в главных ролях, а также фильм «В сердце моря» с ирландским киноактером Киллианом Мерфи.

Кузьменко отметил, что отдельного внимания заслуживает русский комедийный сериал «Война семей» и американский сериал «Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей».

Ранее сообщалось, что безделье — это одна из причин появления тревоги и депрессии. Психотерапевты посоветовали вспомнить о забытых хобби и обучиться чему-то новому во время самоизоляции. Они также сообщили, что бороться с плохими мыслями помогают многочисленные интернет-мемы и шутки. Специалисты напомнили, что при первых признаках грядущей депрессии появляются плохой аппетит, нарушается сон и возникает апатия к происходящему вокруг, передает «МИР24».