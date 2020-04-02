Сбербанк заявил о резком снижении спроса на наличные и доллары в России

Москва, 2 апреля. Жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту, сообщает пресс-служба Сбербанка. Отмечается, что в первой половине текущей недели объем снятия наличных рублей россиянами снизился на 70% — в офисах банка и на 28% — в банкоматах.

«Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня», — уточнили в финансово-кредитной организации.

Как пишет ТАСС, продажи американских долларов и выдача валюты с вкладов также упали на 25% по сравнению с аналогичным уровнем на предыдущей неделе.

Ранее стало известно, что Сбербанк с апреля не будет взимать комиссию за переводы до 50 тысяч рублей в месяц между клиентами-физлицами. Об этом сообщила зампредседателя правления банка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.

По данным Кирсановой, на сегодняшний день более 88% клиентов каждый месяц переводят средства на сумму менее 50 тыс. рублей. Таким образом, введение новой системы тарификации гарантирует, что большинство пользователей не будут переплачивать за переводы.

Помимо этого, Сбербанк запустит и новую услугу — «подписку на переводы», позволяющую не платить комиссию за каждую отдельную операцию и предполагает фиксированную плату, списываемую за определенный период времени. В приложении «Сбербанк Онлайн» система будет работать следующим образом: при приближении к порогу в 50 тыс. рублей клиентов будут предупреждать об этом. При необходимости им могут предложить оформить подписку на переводы. Ее срок может составлять месяц, квартал, год и т. д.