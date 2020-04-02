За три недели карантина цены в украинских магазинах стали выше российских



Жесткий карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, действует в Киеве уже почти три недели. За это время цены на многие продукты и потребительские товары ощутимо выросли, а значит, они стали еще недоступнее для простых жителей. Корреспондент Федерального агентства новостей походил по крупнейшим супермаркетам украинской столицы и был неприятно поражен — многие цены в переводе на рубли заметно выше российских. Притом что зарплаты у киевлян намного ниже, чем в РФ.

Ажиотаж и жадность толкнули цены вверх

В последние недели украинские СМИ бьют тревогу. Цены на большинство продуктов и товаров первой необходимости в магазинах и супермаркетах как начали рост в период ажиотажного потребления (связанного со стремлением граждан запастись на долгий карантин), так до сих пор и не могут остановиться. Власти давно заметили этот процесс, и президент Владимир Зеленский на днях даже заявил о «начале борьбы со спекулянтами».

«Мы сделаем все, чтобы не допустить роста цен на продукты в регионах. Призывы к совести некоторых продавцов не помогли, значит, мы введем пакет жестких мер, который испортит планы спекулянтам!» — пообещал он.

Вскоре после этого Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против 11 крупнейших сетей супермаркетов и 20 компаний-поставщиков «из-за серьезного подорожания продуктов в Киеве». Ранее те же антимонопольщики сообщали, что «с начала марта цены на гречку выросли более чем на 50%, на пшено — на 24%, на сахар — на 16%. Резкое повышение цен зафиксировано в торговых сетях и на овощи — почти на 60% подорожал картофель». Регулятор потребовал от владельцев магазинов и поставщиков обосновать такой рост стоимости еды и дать полную информацию о закупочных ценах.

Как выяснилось позже, гречка и картофель — это еще цветочки, а на деле подорожание коснулось гораздо более широкого списка продуктов. По данным аналитического отчета крупнейшего львовского рынка «Шувар», с начала карантина также подорожали свекла (плюс 16%), корень имбиря (на 90%, до 140–150 гривен за кило), тепличные огурцы (на 30%, до 60–80 гривен за кило) и помидоры (на 38%, до 50–60 гривен за кг). Капуста взлетела в цене на 86–136%, морковь подорожала на 50–115%, лук — на 13,5%, до 15–20 гривен за кило, лук салатный — на 50%, до 20–25 гривен, а чеснок — почти на 30%, до 90–100 гривен за кило. Еще одна проблемная позиция — яйца. До последнего времени они не дорожали, но 1 апреля сразу в нескольких сетях заявили, что в ближайшие дни рост цен на них может составить до 50%.

Среди основных причин, которые приводят в свое оправдание торговцы и поставщики, — карантинные меры (в частности, запрет на десяток продавцов в одном помещении), транспортные ограничения и истощение запасов сезонных овощей. Впрочем, эксперты по рознице называют еще одну причину — прогнозируемый многими резкий спад продаж в апреле-мае, перед которым многие ретейлеры хотели подстраховаться.

Ажиотажа нет, но жди погромов

Корреспондент ФАН отправился в крупнейшие магазины украинской столицы и обнаружил, что покупательского ажиотажа нет и в помине. Что вполне естественно — ведь Киев, в отличие от российских городов, находится на карантине с 17 марта, а первые жесткие карантинные ограничения ввели в нем и вовсе с 12-го числа. За 20 дней, проведенных в условиях ограничений, горожане, во-первых, успели убедиться в том, что продукты в магазинах и не думают заканчиваться. Более того, по основным товарным группам ассортимент нисколько не обеднел. А во-вторых, у многих украинцев начали заканчиваться средства. Да, местный народ привык экономить, но совсем не многие ожидали, что им предстоит почти полтора месяца жить только на собственных запасах. Как следствие, большинство покупателей сейчас кладут в корзину только самое необходимое, а власти ожидают социального взрыва в случае, если карантин затянется надолго.

Так, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Александр Куницкий уже заявил, что «карантин в том виде, в каком он введен сейчас, продолжать до конца апреля явно не стоит, это просто опасно».

«Нужно учитывать финансовое положение большинства граждан — в таких условиях они долго не протянут, потому что у тысяч сограждан банально заканчиваются деньги. Нам нужно искать решения, чтобы люди могли потихоньку зарабатывать деньги и хоть как-то существовать».

А его однопартиец Кирилл Нестеренко высказался еще жестче.

«Нужно срочно создать фонд, из которого надо компенсировать людям часть заработных плат. Я общаюсь с людьми из разных сфер, у них запасов осталось у кого на неделю, а у кого — на две. Самым страшным для страны может стать не коронавирус, а голодные люди, у которых дома семьи. Они будут вынуждены пойти на грабежи, мародерства и прочее, руководствуясь инстинктом самосохранения!»

Не просто дорого, а чудовищно дорого

Походив по магазинам и собрав в корзину обычный продуктовый набор, корреспондент ФАН на себе прочувствовал — сегодня в Киеве нормально питаться не просто дорого, а очень дорого. Этому способствует соотношение курса рубля к гривне. Украинская валюта в последние три недели упала с 24 до 28 единиц за доллар, но обвал рубля был еще более внушительным. Поэтому все местные цены теперь нужно умножать на три. Например, в супермаркете «Сильпо» бутылка молока в пересчете на рубли стоит 80–90 рублей, пачка сосисок среднего качества — 150 руб. Буханка хлеба тянет от 50 рублей, пачка творога — от 110, десяток яиц — от 80 рублей и т. д. 60-граммовая пачка растворимого кофе стоит примерно 200 рублей, пачка чая среднего качества — 90–100 рублей. Впрочем, на чай и кофе скидки как раз бывают.

Вы скажете: ну понятно, в России цены почти такие же. Но, во-первых, в той же российской «Пятерочке» многие потребители покупают почти все товары по скидкам. Здесь, в Киеве, скидок на основные группы товаров не бывает и покупатели чаще всего вынуждены оплачивать их полную стоимость. Во-вторых, средняя зарплата работающего киевлянина — 13–15 тысяч гривен (39–45 тысяч рублей по текущему курсу). А стоимость «коммуналки» — 3,5–4 тысячи гривен за однокомнатную квартиру. Подумайте, как много товаров вы приобрели бы в магазине при таких условиях.

Что касается товаров ажиотажного спроса, то многие из них имеются в наличии в киевских магазинах. Например, туалетная бумага представлена в изобилии, средняя цена упаковки из четырех рулонов — 90–110 рублей. Нет проблем и с приобретением влажных антибактериальных салфеток — малая упаковка стоит около 40 рублей, большая — не менее 100. Санитайзеры присутствуют в продаже пока только в пятилитровой упаковке — такая бутыль обойдется вам примерно в 1900 рублей. Желающих приобрести ее среди обычных покупателей почти нет. Зато канистры с антисептиком охотно берут работники некоторых аптек. Имея в наличии большое количество пустых 100-граммовых емкостей, они разливают санитайзер по этим бутылочкам и…продают их посетителям по 150 гривен за штуку. Как говорится, голь на выдумку хитра.

Легче не будет

Украинские власти обещают еще больше усилить борьбу с ростом цен на продукты питания — последнюю радость миллионов жителей, уже 20 дней сидящих на карантине. В принятом 30 марта законе «О соцподдержке украинцев на время эпидемии» прописаны крупные штрафы для продавцов, завышающих цены.

«А владельцев торговых сетей я хочу призвать: не поднимайте цены необоснованно! Бизнес есть бизнес, но есть еще, на самом деле, и мародерство! Сегодня трудно всем, и не надо наживаться на людях в столь сложное для страны время!» — с присущей ему прямотой заявил мэр Киева Виталий Кличко.

31 марта руководство Минэкономики Украины встретилось с крупнейшими ретейлерами, оптовиками и антимонопольщиками. По словам главы Ассоциации торговых сетей Украины Алексея Дорошенко, на собрании было обозначено: некоторые продукты подорожали по объективным причинам, и цены на них ниже не станут.

«На ряд товаров цены повышаются объективно. Скажем, на хлеб цена может вырасти еще на 17% из-за роста стоимости зерновых на мировом рынке. Также ничего нельзя сделать с подорожанием гречки почти на 50% — Россия и Казахстан закрыли свой экспорт, а своего урожая у нас мало. Но вокруг многих продуктов ажиотаж был искусственным, и уже на этой неделе он должен пойти на спад», — надеется Дорошенко.

По словам ретейлеров, ожидается стабилизация цен на овощи и фрукты, крупы (кроме гречки), молочку, подсолнечное масло и курицу. Тем сетям, которые не обуздают цены, чиновники пригрозили штрафами. В Минэкономики размышляют об установлении предельных наценок на жизненно необходимые товары, а также о снижении НДС на продукты питания. Впрочем, эксперты сильно сомневаются, что власти реально решатся снизить НДС. Ведь этот налог — один из ключевых для бюджета Украины, а в казне государства сейчас и так огромная дыра, оцениваемая в 40 миллиардов гривен.