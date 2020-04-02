Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов двух государств

Москва, 2 апреля. Российский президент Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух государств. Соответствующую информацию передает пресс-служба Кремля.

Глава России выразил уверенность в том, что накопленный опыт работы двух стран поможет решить любые вопросы, которые стоят на пути союзного строительства.

«Путин выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства», — цитирует слова президента России пресс-служба Кремля.

Владимир Путин напомнил, что Россия и Белоруссия более 20 лет назад подписали Договор о создании Союзного государства. За этот период странам удалось наладить интеграционные механизмы и упрочить двустороннее сотрудничество практически во всех сферах жизнедеятельности.

Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, а также осуществляется координация внешней и оборонной политики России и Белоруссии, добавил Путин.