Названы регионы РФ, в которых выявили новых зараженных коронавирусом

Москва, 2 апреля. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в 29 регионах РФ за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего за последние сутки в России подтвердили 771 случай заражения COVID-19. Больше всего заразившихся выявили в Москве — здесь находятся 595 новых пациентов, сообщает радио Sputnik.

На втором месте оказалась Московская область, где за сутки зарегистрировали 43 случая. На третье место попал Санкт-Петербург с 22 новыми случаями. Также в список вошли Нижегородская (13) и Ленинградская (11) области и Дагестан (10). По семь новых случаев зарегистрировали в Калининградской области и Пермском крае и по пять — в Ставропольском и Красноярском краях, в Оренбургской и Свердловской областях и в Бурятии, пишет «Газета Кемерова».

Кроме того, по четыре заразившихся выявили в Липецкой, Мурманской, Ростовской и Иркутской областях. Три случая зарегистрировали в Вологодской области и по два — в Коми, Северной Осетии, Башкирии, Марий Эл, в ЯНАО и в Калужской, Самарской и Омской областях. По одному заразившемуся выявили в Белгородской области, Адыгее и Алтайском крае. Как передает НСН, за сутки в России скончались шесть пациентов с коронавирусом.

В общей сложности в нашей стране выявлено 3548 заразившихся, из них 235 человек уже выздоровели. Всего COVID-19 затронул 76 регионов.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «Бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани, где и были зарегистрированы первые случаи.