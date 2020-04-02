Отделение онкоцентра имени Блохина в Москве закрыли из-за зараженной сотрудницы

Москва, 2 апреля. Отделение химиотерапии в столичном онкоцентре имени Блохина пришлось закрыть из-за заразившейся коронавирусом сотрудницы. Об этом сообщили представители медицинского учреждения.

По имеющимся данным, госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей временно приостановлена. Отмечается, что подхватившая опасную коронавирусную инфекцию сотрудница уже неделю находится на самоизоляции, передает НСН.

В данный момент медики выясняют, с кем могла контактировать зараженная женщина. Проверяются пациенты и другие сотрудники медучреждения. Все они сдадут необходимые анализы на коронавирус.

Ранее ФАН сообщал, что медицинские исследования подтвердили наличие коронавируса у 50 пациентов Эжвинской больницы. Отмечается, что причиной заражения мог послужить контакт пациентов с врачом, дети которого недавно посещали одну из европейских стран.