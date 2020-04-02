Межевич объяснил желание Лукашенко вновь интегрировать Белоруссию с Россией



В политике нет ничего постоянного, и позиции государств, выражаемые через их первых лиц, могут меняться достаточно часто — особенно, если международная ситуация меняется стремительно. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук и исполняющий обязанности руководителя Центра Белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так собеседник ФАН отреагировал на поздравление белорусского лидера, направленное президенту РФ Владимиру Путину в связи с Днем единения народов Белоруссии и России. В нем Александр Лукашенко отметил, что ожидает от интеграции двух стран выработки взаимоприемлемых решений «в духе настоящего союзничества», и заявил о начале нового объединительного этапа. И это притом, что еще в январе президент республики Беларусь выражал крайнее недовольство тем, как проходили переговоры об усилении интеграции с Российской Федерацией.

«Если мы обратим внимание на другие соседствующие страны, объединенные общей историей — например, Германию и Францию — то увидим примерно ту же картину: мнения их руководителей меняются, поскольку окружающая обстановка изменчива, и под нее надо подстраиваться. Также и в интеграционных процессах России и Белоруссии отражаются все противоречия сегодняшнего мира. А что мы в нем видим? Во-первых, то, как еще совсем недавно все исступленно сражались за собственный суверенитет — но лишь до того, как наступила пандемия COVID-19. Коронавирус, с одной стороны, посадил всех в их «национальные квартиры», а с другой, показал, что даже ведущие страны мира (к ним я отношу Китай и США) должны идти на согласованные действия, которые, разумеется, в той или иной степени ограничивают суверенитет каждого отдельно взятого государства», — объяснил политолог.

По его словам, когда планета выйдет из состояния «вирусного мира», произойдет новая переоценка «категорий суверенитетов» — в том числе и в российско-белорусских отношениях. Межевич заметил, что Лукашенко за последние несколько месяцев говорил много зачастую полярных друг другу вещей относительно интеграции — как лидер независимого государства он имеет на это полное право. Но при этом и Россия, также обладающая суверенитетом, вправе менять свое восприятие происходящих событий. В целом же более-менее точно о том, как будет происходить дальнейшее сотрудничество двух стран, можно будет сказать только после окончания эпидемии коронавируса.

«И тогда мы заново посмотрим, какие сферы индивидуального суверенитета нужно аккуратно ограничить и таким образом создать новый, совместный российско-белорусский суверенитет», — убежден ученый.

Собеседник ФАН также перечислил выгоды, которые две страны получают от интеграции друг с другом. По его словам, к достижениям Союзного государства можно отнести единый рынок труда и сельскохозяйственных товаров, кооперацию в машиностроении и целый ряд выработанных правовых механизмов защиты населения. Плюс к этому, убежден политолог, у РФ и республики Беларусь есть какая-никакая, но координация во внешней политике.