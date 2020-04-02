Телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала, как занималась эскортом

Москва, 2 апреля. Телеведущая Дана Борисова откровенно призналась, что занималась эскортом в нетрезвом состоянии. По ее словам, она смогла избавиться от наркотиков благодаря реабилитационному центру и оказанию психологической помощи.

Как уточнила телеведущая, она приезжала на эскортные встречи нетрезвая, при этом клиенты часто жаловались на девушку.

«В итоге этот опыт быстро закончился. Сейчас я ничем подобным не занимаюсь, а о прошлом говорить не стесняюсь», — сказала она.

Как пишет «Блокнот», Борисова объяснила, что на сегодняшний день ее главный доход — это реклама в социальных сетях. Кроме того, она выпустила книгу-автобиографию и рассказала в ней подробно о наркотической зависимости.

«Эта история дала мне новый смысл жизни. Я сейчас помогаю другим людям с зависимостью, разбираюсь во всех этих проблемах», — объяснила она.

Ранее Борисова призналась, что крутила романы с другими пациентами реабилитационного центра, когда пыталась избавиться от наркотической зависимости. Подписчики по-разному отреагировали на анонс книги Борисовой. Некоторые начали интересоваться, где ее можно заказать, другие — зачем Дана крутила романы на реабилитации, а третьи — зачем им вообще нужно знать такие подробности личной жизни теледивы.

Весной 2017 года стало известно, что Борисова страдает от алкогольной и наркотической зависимостей. По словам женщины, к вредному образу жизни ее приобщил бывший муж. Телеведущей пришлось отправиться на лечение в Таиланд по совету Андрея Малахова.

Она позже призналась, что Малахов буквально силой заставил ее лечь на лечение, чем, безусловно, спас ей жизнь. Борисова решила привлечь внимание общественности к проблеме наркотиков.