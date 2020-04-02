Экономист рассказал, смогут ли Россия и Саудовская Аравия договориться о цене на нефть

И РФ, и Саудовская Аравия не заинтересованы в продолжении нефтяной войны и низком уровне цен — это губительно для бюджетов стран и для мировой экономики. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Решение цены на нефть

Российская Федерация и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Россия, Саудовская Аравия, думаю, что они выработают что-то в ближайшие несколько дней... Потому что это (ситуация с ценами на нефть. — Прим. ФАН) очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии. Так что, думаю, они договорятся», — сказал он.

Американский президент напомнил, что на днях провел телефонные разговоры с лидерами двух стран, назвав «очень хорошим» разговор главой России Владимиром Путиным.

Будет непросто

Как отметил Артем Деев, и Россия, и Саудовская Аравия не заинтересованы в продолжении нефтяной войны и низком уровне цен — это губительно для бюджетов стран и для мировой экономики. В отличие от Саудовской Аравии, где цена барреля оптимальная для наполнения бюджета при уровне 80-90 долларов за баррель, Российская Федерация формирует бюджет при 42 долларах за баррель.

«Очевидно, что в ближайшее время от стран потребуются усилия, чтобы сесть за стол переговоров и решить вопрос об объемах добычи. Однако, учитывая, что размер профицита на рынке является рекордным за десятки лет (спрос рухнул на 25% и «навес» предложения составляет 20 миллионов баррелей в сутки), это будет очень непросто. Силами только двух стран, пусть и лидеров рынка, эту проблему не решить», — пояснил Артем Деев.

По мнению экономиста, Дональд Трамп лукавит, говоря, что балансировка рынка нефти — это задача России и Саудовской Аравии. Участие США здесь также потребуется, как и других стран — Катара, Ирака, Бразилии, Норвегии и прочих. Нужны общие согласованные действия всех производителей, которые смогут сократить добычу синхронно и пропорционально производимым сейчас объемам, обратил внимание эксперт.

«Также стоит учитывать, что США на протяжении последнего времени просто пользовались тем, что ОПЕК+ постоянно снижает добычу: Штаты наращивали производство и демпинговали, постепенно лишая конкурентов преимуществ. Так что можно ожидать, что возможные переговоры не будут простыми, а решения удовлетворят все стороны. Перебалансировка рынка — давно назревший вопрос и решать его придется сообща, чтобы ни говорил президент США», — заключил Артем Деев.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.