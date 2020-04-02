Минобороны РФ отчиталось о проведенных тестах на коронавирус среди военных

Москва, 2 апреля. Более 4 тысяч тестов на коронавирус было проведено в Вооруженных силах РФ, случаи заражения не выявлены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«4187 тестирований на коронавирус проведено, все результаты отрицательные, заболевших нет», — говорится в сообщении МО РФ в Twitter.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.

Российские власти предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, меры, которые принимаются властями страны, обязательно сработают, если россияне проявят «сплоченность, понимание сложности текущей ситуации».