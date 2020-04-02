Госдепартамент США сообщил о закупке в России медоборудования для борьбы с COVID-19

Москва, 2 апреля. США закупили у России медицинское оборудование для борьбы с пневмонией нового типа COVID-19. Об этом говорится на сайте американского Госдепартамента.

В сообщении отмечается, что оборудование уже передано Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

«В продолжение телефонного звонка 30 марта между президентом (США Дональдом. - Прим. ФАН) Трампом и президентом (России Владимиром. - Прим. ФАН) Путиным, Соединенные Штаты согласились закупить необходимые медикаменты, включая вентиляторы и средства индивидуальной защиты, у России, которые были переданы FEMA 1 апреля в Нью-Йорк», — сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

Ранее самолет с медтехникой из России приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщило постоянное представительство России при ООН.

«С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом. По последним данным, в стране зарегистрировано свыше 200 тысяч случаев заболевания. Жертвами ранее неизвестной инфекции уже стали более 5,1 тыс. человек, выздоровели пока только 8,6 тыс. пациентов.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Жертвами инфекции уже стали несколько десятков тысяч человек, передает «Мир 24».