Депутат Щапов призвал помочь предприятиям, чьи сотрудники находятся на самоизоляции

Москва, 2 апреля. Депутат Государственной думы РФ Михаил Щапов считает, что государство должно предпринять более действенные меры помощи предприятиям, чьи сотрудники сейчас находятся на самоизоляции из-за коронавируса.

Парламентарий прокомментировал Федеральному агентству новостей появившиеся накануне сообщения о возможном продлении нерабочей недели, которая заканчивается у россиян 5 апреля.

«Пишут, что следующая неделя также может быть нерабочей, — сказал член думского комитета по бюджету и налогам. — Может, мера и правильная, но мы пока не слышим о понятных предложениях помощи тем предприятиям, работники которых не будут работать».

По мнению собеседника ФАН, если государство через голову руководителя предприятия отпускает его сотрудников в отпуск с содержанием, то будет вполне логичным компенсировать этому самому предприятию как минимум зарплаты данных работников. А как максимум — помочь снизить убытки.

«Пока предложенные правительством меры в этом направлении, мягко говоря, недостаточны, — заявил Щапов. — Просто для примера: в Германии сейчас государство компенсирует работникам 60 процентов заработной платы в случае простоя (67% — если есть ребенок)».

Есть в ведущей стране Европы и другие действенные меры, добавил депутат. Например, запрет на расторжение договоров аренды помещений.

«А у нас пока запрет на проверки налоговой, — отметил в заключение собеседник ФАН. — Спасибо, конечно, но как-то недостаточно».

Ранее стало известно, что в России могут продлить текущую нерабочую неделю из-за распространения коронавирусной инфекции. Так как период разрыва связей передачи вируса должен быть кратным четырнадцати дням, а не пяти или семи. Но даже и этого срока мало.

Согласно новому отчету оперативного штаба, на данный момент в РФ зафиксировано 3548 случаев заражения, включая 771 — за последние сутки. 235 человек выздоровело, 30 — умерло.