Адвокат заявил, что наказание Лещенко за нарушение карантина станет сигналом для общества

Москва, 2 апреля. Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко должен понести ответственность за нарушение режима карантина. Он вернулся с гастролей из США и участвовал в общественных мероприятиях, съемках на ТВ, подвергая опасности других людей, считает эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам адвокат и профессор Янис Юкша.

«Я не уверен, что действия Лещенко можно квалифицировать с точки зрения уголовного закона, но то, что он совершил административное правонарушение, для меня это совершенно очевидно», — подчеркнул Юкша в комментарии изданию Nation News.

По мнению эксперта, если бы административный закон был бы применен в отношении артиста, это стало бы очень серьезным сигналом для общества, ведь то, что он нарушил правила не подлежит сомнению, и к нему должны быть применены меры административного взыскания. Юкша пояснил, что имеет в виду штраф. По мнению юриста, сейчас размер установленных штрафов небольшой, «достаточно косметический» — от 500 до тысячи рублей в той редакции, в которой это было раньше.

При этом он подчеркнул, что применять какие-то новые санкции нельзя, ведь закон обратной силы не имеет.

«Человек совершил какое-либо правонарушение при действии старого закона, но общество должно понимать, что если даже такие уважаемые и всеми любимые люди могут быть наказаны за нарушения правил», — пояснил он.

По словам юриста, за совершение неправильных действий, наказанию должен быть подвергнут любой гражданин. Это, как подчеркнул Юкша, восстановило бы социальную справедливость.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», 31 марта в Госдуме приняли пакет законопроектов по коронавирусу. Новые инициативы расширили полномочия правительства, а также ввели штрафы и реальные тюремные сроки для нарушителей карантина и распространителей фейков.

Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель считает, что певец не допускал нарушений, ведь указ о самоизоляции и карантине был опубликован мэром Москвы 16 марта, а артист вернулся 11 марта, и смс-сообщение с рекомендациями получил 16 марта. В настоящее время состояние супруги певца Ирины нормальное, ее тест на коронавирус отрицательный. У самого Лещенко он «сомнительный», поэтому врачи провели анализ повторно. Все сотрудники фонда и ближнее окружение певца в порядке, все здоровы.

Как сообщал ранее телеканал 360, по последним данным, в России число заразившихся коронавирусом достигло 3548. 235 человек выздоровело, 30 умерло. Больше всего заразившихся зарегистрировано в Москве.