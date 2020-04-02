Миро объяснила мотивы нарушителей карантина по коронавирусу

Москва, 2 апреля. Известный блогер Лена Миро считает, что в поведении людей, нарушающих режим самоизоляции или отказывающихся от карантина по коронавирусу, нет злого умысла. Они совершают бездумные и недальновидные поступки в силу своей наивности и даже не подозревают, что могут нанести своим поведением вред окружающим. Размышлениями на эту тему она поделилась в своем личном блоге.

Миро привела в качестве примера два недавних случая, которые произошли в Подмосковье и Ленобласти.

Так, в Московской области пришлось закрыть медучреждение из-за посетителя, который знал, что у него коронавирус, но все равно решил прийти в больницу. Мужчина хотел сделать флюорографию. После такого визита, клинику в Лобне пришлось закрыть, а врачей отправить на самоизоляцию

Миро напомнила о второй недальновидной гражданке, которая узнала о своем диагнозе и пыталась скрыться в Петербурге. Женщину задержали правоохранители и принудительно госпитализировали. Из-за ее выходки пришлось изолировать еще двух человек, которые имели с ней непосредственный контакт.

«В итоге, этих двух граждан накажут, конечно. Губернатор Воробьев негодует, а толку-то что? Только эти двое заразили наверняка десятки людей», — пишет Миро.

При этом она отмечает, что эти люди вряд ли руководствовались какими-то злыми побуждениями. Виной всему легкомыслие и недальновидность.