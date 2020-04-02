Бывший министр юстиции заявила, что Украина подтвердила свой колониальный статус

Киев, 2 апреля. После принятия Верховной радой закона о свободной продаже земли международные спекулянты получили от Украины все, чего они хотели, заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

По ее словам, этот закон можно считать государственной изменой.

«Украина фактически расписалась благодаря действиям власти, что мы — колониальное государства, которого сначала лишат всех средств, а потом отберут землю», — уточнила она.

В эфире телеканала «112 Украина» политик добавила, что попытки оппозиции оспорить принятие закона «упирались в стену».

«Словесных баталий не было, была глухая стена, решившая отдать МВФ нашу землю международному спекулятивному бизнесу», — сказала она.

13 ноября 2019 года украинский парламент принял законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года отменятся мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Исходя их документа, у украинских физ- и юрлиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Законопроект разрешает владеть землей иностранцам, в случае если они получили землю по наследству. Однако они будут обязаны продать ее в течение года. Запрет на покупку земли иностранным собственникам будет действовать до 2024 года.

Напомним, лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины. По словам украинского оппозиционера, с момента обретения независимости государство попало вод внешнее «кураторство» и утратило свою «субъектность» в мировой политике и превратилось в объект, который «используют все, как хотят».