Скончавшихся москвичей с коронавирусом будут хоронить в закрытых гробах

Москва, 2 апреля. Жертв коронавируса, которые скончались в Москве, похоронят в закрытых гробах, чтобы не допустить распространения инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГБУ «Ритуал».

На данный момент московская ритуальная служба работает в штатном режиме.

«Прекращение деятельности недопустимо — проводятся как захоронения, так и кремации», — рассказали в «Ритуале» РИА Новости.

В организации отметили, что с уважением и пониманием относятся к людям, потерявшим близкого человека, однако призвали граждан избегать массовых церемоний прощания и использовать медицинские маски и перчатки. Также в «Ритуале» рассказали, что большинство прощающихся прислушиваются к этим рекомендациям.

Напомним, первые случаи заражение коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в КНР в городе Ухань в конце прошлого года. 11 Марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19.

По данным на 2 апреля, в России насчитывается 3548 заразившихся, 30 из них умерли, а 235 уже выздоровели. За минувшие сутки в Москве выявили 595 новых случаев, пишет НСН.

В мире сейчас насчитывается более 930 тысяч заболевших, а жертвами коронавируса стали свыше 47 тысяч человек. На данный момент число выздоровевших по всему миру приближается к 200 тысячам. Как пояснили в ВОЗ, пациенты с коронавирусом продолжают выздоравливать, однако страны не всегда успевают своевременно передать эти данные в организацию, сообщает Deita.ru.