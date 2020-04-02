Зараженный COVID-19 Лещенко поблагодарил россиян за поддержку

Москва, 2 апреля. Российский певец Лев Лещенко, госпитализированный с подозрением на коронавирус, обратился со словами благодарности к участникам флешмоба «Надежда».

Исполнитель надеется, что после эпидемии пневмонии нового типа COVID-19 мир станет лучше.

«Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду», — поблагодарил россиян Лещенко.

Ранее стало известно, что у певца диагностирована пневмония, развившаяся из-за коронавируса. Домашний флешмоб подразумевал исполнение на видео друзьями и поклонниками артиста песни «Надежда». Идея акции принадлежала главе культурного фонда Лещенко Андрею Гайделю, который также сообщил, что в ближайшем будущем артист выпустит в соцсетях новую композицию «Вальс любви», исполненную вместе с певицей Erika.

За последние сутки в России выявили 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированный в 29 регионах страны. Всего на данный момент известно о 3548 заболевших COVID-19 в 76 субъектах РФ, 235 из них излечились, 30 погибли, передает Ura.ru.