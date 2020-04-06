Эрдоган разорил Турцию, сделав ставку на русофобию и войну в Сирии

Анкара тратит миллиарды на так называемую «защиту интересов турок» в Сирии и Ливии и уверенно теряет авторитет среди турецких граждан, которые изнывают от экономического кризиса и отсутствия помощи от государства. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в городах Турции и увидел, к чему привела республику недальновидная политика Реджепа Тайипа Эрдогана. Смотрите наш видеорепортаж

«Оставайтесь дома» — стремительно заражающаяся Турция утонула в беспокойных призывах властей. Из-за карантина во время пандемии нового коронавируса в крупных городах жизнь остановилась: безлюдный Стамбул выглядит так, будто по нему прошлась чума.

Самый популярный город мира превратился в эпицентр заражения вируса COVID-19. По данным на первое апреля, здесь болеют почти девять тысяч человек — больше, чем в Измире и Анкаре. Сегодня общее число заболевших в стране достигло 27 тысяч.

Магазины и кафе пустые, большинство учреждений не работают. Полосы газет и программы ТВ-передач забиты эпидемией, туристы и местные жители в панике.

В попытке обезопасить себя от коронавируса некоторые злоупотребляют алкоголем: газета Hurriyet сообщила о 15-ти погибших. Из-за отмены рейсов в аэропорту Стамбула тысячи туристов несколько дней не могли уехать домой. Власти отменили все международные перелеты, а на днях и вовсе закрыли на въезд и выезд 31 город страны. Начало туристического сезона отложено до конца мая.

«СМИ и правительство сеют панику среди людей, они заставляют нас без конца думать об этом. Они пытаются запугать нас!» — возмущен житель Стамбула Джон Джингес.

Страстей на улицах туристического центра страны хватает и без коронавируса: власти Турции повадились спонсировать акции антироссийских националистов.

«Жестокая Россия и жестокий [президент Сирии] Башар Асад, ждите всепоглощающего гнева турецкой нации, которая всегда была мечом правосудия в истории человечества», — кричит участник февральской акции у здания Генконсульства России в Стамбуле.

Именно благодаря поддержке властей, вызванные инцидентом в Сирии абсурдные беспорядки смогли разжечь в турецком обществе ненависть к России и российским туристам. Странно, почему турецкие националисты еще не вменили в вину Москве сам коронавирус.

«Из-за недавнего инцидента в Сирии турки были очень подавлены, ведь убили наших солдат. Наши люди никак не ожидали такого от России. С этого момента многие перестали относиться к русским как к союзникам», — говорит корреспонденту ФАН владелец художественной мастерской в Таксиме Авни Акмехметоглу, который пошел на поводу у истерии, раздуваемой турецкими СМИ.

В числе провокаторов члены «Ассоциации студентов за права и свободу мысли», которые ведут активную антироссийскую пропаганду соцсетях. Офис провокаторов мы обнаружили в Таксиме, он оказался закрыт.

«Это националисты, мы называем их фашистами. Здесь у них есть больше силы, чем в других странах, потому что их поддерживает правительство, — уверен стамбульский кинорежиссер Мехмет Акбулут. — Конечно, это опасно для россиян».

На фоне антироссийской истерии ощутимо выросло беспокойство российских туристов, говорят местные туроператоры.

«Те, кто приезжают в первый раз, спрашивают, как здесь относятся к русским, как люди относятся к тому, что у нас тут военная ситуация, какие-то конфликты, вопросы новые рождаются. Люди, которые уже были в Турции, понимают, что это на туризм никакого влияния не оказывает», — рассказал корреспонденту ФАН менеджер турагентства «Вита Тур» Юсиф Ли.

Эрдоган увлечен Сирией и жестко пресекает любую критику военного присутствия турецких военных в республике. Массовые аресты журналистов стали обычным делом, но население об этом ничего не знает — альтернативная точка зрения на события в стране простым гражданам недоступна. Вопреки заявлениям Эрдогана о прекращении поддержки террористов, турецкие военные продолжают нести потери в Идлибе, якобы, кончая жизнь самоубийством из-за коронавируса. И, по данным оппозиционных СМИ, не первый год проходят реабилитацию в турецких гостиницах и отелях.

«Неправильно, что Эрдоган находится, ему вообще там делать нечего», — считает жительница Стамбула Ольга Эркек.

По мнению Мехмета Акбулута, турецкое правительство должно отозвать своих солдат домой и прекратить противодействовать президенту Сирии.

Как сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира, только в прошлом году на военную операцию в Сирии Турция потратила порядка 19 миллиардов долларов. А на экономический пакет чрезвычайных мер для борьбы с последствиями COVID-19, по данным местных СМИ, выделило 15.

«С 11 марта нет медицинских масок у нас. Когда придут, не знаю», — говорит корреспонденту ФАН фармацевт аптеки в Анталии.

На вооружение для идлибских группировок, десант в Ливию, переселение беженцев в Европу у турецких властей деньги есть, а закупку антисептиков, медицинских масок, ремонт фасадов и своевременный вывоз мусора в центре Стамбула — нет.

«Я не смотрю сюда и получаю от этого больше удовольствия!» — комментирует разбросанные мешки с мусором по тротуарам вблизи туристической улицы Истикляль Анна Демчук из Саратова.

Турки опасливо пробегают мимо развалин многоэтажки, разрушенной дождем.

«Я уже видел подобную картину на одной улице Стамбула два-три года назад. Тогда с похожего дома что-то упало на человека, —рассказал местный житель Волкан Баба. — Это место может быть так же опасно. Вот эти ограждения власти должны установить вдоль тротуара».

Турбизнес республики на пороге краха из-за отсутствия туристов и своевременной господдержки. Половина номеров гостиницы в центре Стамбула пустует. Руководство в панике.

«Клиенты спрашивают: «Что нам делать?» Мы отвечаем: «мы готовы отложить вашу бронь вплоть до открытия государственных границ. Когда эпидемия спадет, вы можете приехать», — вздыхает администратор отеля в районе Султанахмет Тонер Джоглга. — Первый раз мы столкнулись с такой ситуацией. Я надеюсь, мы переживем это».

Из-за вспышки «китайской» пневмонии временно закрылся Гранд-Базар.

«Все боятся, никто не тратит деньги сейчас, — говорит продавец Дервиш. — Нет покупателей, нет бизнеса, нет ничего, работники сидят дома, магазины закрываются, им нечем платить».

Такой опустевшей курортную Анталию местные и иностранцы не видели даже в самый холодный нетуристический сезон. Магазины и рестораны закрыты, руководство отелей массово увольняет персонал.

«Никто сюда не приезжает, как работать? — жалуется местный таксист Уфук. — Все магазины, крупные торговые центры закрыты».

Эта лавка восточных сладостей открылась рядом с новой Набережной месяц назад. Планы открыть в ней кофейню и ресторан к летнему сезону рухнули вместе с выручкой.

«Моментальный шок! — говорит продавец Фикрет Юсуф. — Теперь по уши в долгах за какую-то неделю. Оптовики уже и товар не приносят. Или все обратно сдавать, или задавать. Два варианта: или закрывать или оставаться. Будем до последнего терпеть, посмотрим, что будет, как решит президент».

Владельцу лавки серебряных изделий, отец двух детей, придется закрыть бизнес в любой момент, если в ближайшее время государство не предложит помощь.

«Если правительство скажет: вы не должны больше платить месяц или два, это будет хорошо. Ели мы не зарабатываем, чем нам платить? Это опасно для нас», — сказал Джемиль Вургун.

Жена предпринимателя работает школьной учительницей, из-за эпидемии коронавируса — из дома. Вся семья с двумя детьми выживает на ее скромное месячное пособие. Глава семейства ждет помощи от президента.

«Турция отменяет налог на проживание в отелях, который и так должен был быть введен 1 апреля. Но, если в отелях сейчас никто не живет, все сидят дома, о чем речь? Безусловно, эта мера не особо эффективна», — считает журналист, эксперт по Турции Яшар Ниязбаев.

Отчаявшиеся турки просят Эрдогана опомниться и переключиться с амбициозных сирийских планов на проблемы экономики.

«У нас, турков, во всяком случае, у многих, у 30 %, нет ни бизнеса, ни денег!» — возмущается стамбулец Хакан Черкез.

Мехмет Акбулут заявил, что больше 70% турецкого населения не одобряют внешнюю и внутреннюю политику Эрдогана.

«Главные проблемы Турции — это не Сирия, а наша экономика и коронавирус. Из-за них большинство стремительно теряет работу. Всем плевать на то, что происходит в Сирии. Единственные, кому это интересно, это президент и его окружение», — уверен мужчина.

Именно Россия, по его мнению, способна направить политику их президента в нужное русло.