Как юмор помогает в самоизоляции. ФАН-ТВ

Режиссеры, актеры, засуженные деятели искусств и политики в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» рассказали, как им удается сохранять позитивный настрой, и как они с пользой для себя проводят время в самоизоляции.

Новые клипы, мемы, тик-ток видео и стихи посвящают теперь ему — коронавирусу. Даже находясь в самоизоляции, творческие люди не прекращают создавать новые хиты и поднимать тем самым настроение окружающим.

По мнению российского писателя-сатирика и заслуженного деятеля искусств Семена Альтова, даже в условиях эпидемии юмор продолжает оставаться разнообразным, ведь именно он помогает людям не поддаваться панике.

«Паника способствует проникновению вируса в организм. Мое глубокое убеждение, что юмор, он как бы гасит панику, поэтому я считаю, что любой юмор, в любой ситуации, а вы знаете были и более тяжелые времена, юмор всегда помогал», — уверен Семен Альтов, писатель-сатирик, заслуженный деятель искусств РФ.

Российская актриса театра и кино Наталья Бочкарева рассказала, что уже 10 дней находится на карантине, и вполне счастлива дома вместе с семьей, ведь в обычное время зачастую именно близкие остаются обделены вниманием.

«Поначалу, конечно, это было жуткое перестроение и организма, и психики, потому что ты всегда занят, у тебя всегда все расписано, нет свободной минуты, и вдруг в одну секунду все это меняется. И безусловно, дистанционное это образование. Первые два дня мы никак не могли въехать, как это так заниматься, тем более у меня дочь занимается танцами «Тодес», как танцевать на дистанционном обучении, но я вам хочу сказать, что сейчас уже жизнь поменялась», — рассказала Наталья Бочкарева, российская актриса театра и кино, певица.

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин отметил, что шутки — это хорошо, но необходимо отделять их от новостных фейков, которые в свою очередь вместо хорошего настроения приводят, скорее, к негативным последствиям и дезинформации населения.

«Если вам присылают смешную картинку на тему самоизоляции, санобработки, на тему распространения вирусной инфекции, мы сразу видим — это шутка, гротеск, ирония, юмор. А когда рассылаются под видом достоверных некие сообщения, которые ссылаются на, якобы официальные и неофициальные источники, кто-то из органов власти сказал, то это сразу должно настораживать», — считает Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы РФ.

В условиях самоизоляции совершенно не до смеха оказалось комикам и stand-up-артистам, ведь площадки, где они привыкли выступать, сейчас закрыты. Но артисты не унывают, продолжают писать новые сценарии и наслаждаться временем, проведенным с семьей.