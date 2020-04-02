Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 1 апреля 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 847 (+131) | смертей: 58 (+14) | выздоровлений: 61 (+15)]

В стране амнистировали 5037 узников в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции в тюрьмах.

Президент объявил о назначении дополнительных премий для медицинского персонала.

Алжирских граждан, застрявших в Турции, планируют начать возвращать на родину через пару дней.

Египет [заражений: 779 (+69) | смертей: 52 (+6) | выздоровлений: 179 (+22)]

Правозащитники призвали власти амнистировать сотрудников сферы здравоохранения и людей с медицинским образованием, чтобы Минздраву в борьбе с пандемией коронавируса.

Власти заявили, что коронавирус не затронул судоходство по Суэцкому каналу, проход судов осуществляется на прежнем уровне, а объёмы морского трафика не изменились.

Ливия [заражений: 10 | смертей: 0 | выздоровлений: 1]

В Минздраве ПНС постановили перенести все административные органы здравоохранения в пригороды и сельскую местность.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что Ливия сталкивается с огромным риском распространения коронавирусной инфекции из-за отсутствия безопасности, слабой системы здравоохранения и большого числа мигрантов, беженцев и внутренне перемещённых лиц.

Марокко [заражений: 654 (+37) | смертей: 39 (+3) | выздоровлений: 29 (+5)]

Активисты запустили проект по изготовлению масок для медицинского персонала.



Africa: Morocco, Corona Virus, A voluntary initiative to make protective masks for medical personnel. 01-04-2020 pic.twitter.com/cJsk1wy7W0 — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) April 1, 2020

В соцсетях набирает популярность ролик, как маленький мальчик, у которого диагностировали коронавирус, в одиночку отправляется в госпиталь.

طفل مغربي مصاب بكورونا.. ????

إن شاء الله سيخسر كورونا و سيفوز زيّاد ❤️????#كورونا_المغرب pic.twitter.com/0hcVL2H1vu — Fatima Hari ???????? (@hari_fati) April 1, 2020

Судан [заражений: 7 | смертей: 2 | выздоровлений: 2 (+1)]

Всего в стране зафиксировано 112 случаев с подозрением на коронавирус.

В Минздраве выпустили официальное заявление, в котором попросили не верить сообщениям о коронавирусе, которые распространяются от имени министра в социальных сетях, — министр ни в одной не зарегистрирован.

В министерстве промышленности и торговли постановили приостановить импорт легковых автомобилей и продажу уже поставленных в страну с 15 апреля в рамках борьбы с коронавирусом.

Тунис [заражений: 243 (+29) | смертей: 12 (+2) | выздоровлений: 5 (+2)]

Тунис предложил в Совбез ООН проект резолюции, призвав к «срочному международному действию» для противодействия коронавирусу. Однако пока результата нет, поскольку представители США настаивают на том, чтобы признать коронавирус китайским по происхождению.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 569 (+2) | смертей: 4 | выздоровлений: 337 (+42)]

Родители просят властей уменьшить в два раза взносы за обучение в частных школах из-за остановки обучения.

В стране протестировано 18645 граждан.

Израиль [заражений: 6092 (+734) | смертей: 26 (+6) | выздоровлений: 241 (+17)]

В Яффе вспыхнули протесты и начались беспорядки после того, как полиция пришла арестовывать мужчину, нарушившего требования карантина.

Riots in Jafo after police came to fine a man who violated quarantine orders pic.twitter.com/mI6RMixlV2 — Anna Ahronheim (@AAhronheim) April 1, 2020

В деревне Яфия правоохранительные органы задержали нескольких человек, которые тоже отказались соблюдать карантин.

Israel: Police arrested a number of people in Yafa an-Naseriyye

after they refused to disperse a gathering which violated the Health Ministry restrictions. #COVID19Pandemic pic.twitter.com/0K0pl5c8Bn — Vikas rai‏ (@VikasRaiAdv) April 1, 2020

Иордания [заражений: 278 (+4) | смертей: 5 | выздоровлений: 36 (+6)]

Ирак [заражений: 728 (+34) | смертей: 52 (+2) | выздоровлений: 182 (+12)]

Правоохранительные органы заявили, что 15 иракских паломников вернулись из сирийского Дамаска инфицированными.

Йемен [заражений: 0]

Катар [заражений: 835 (+54) | смертей: 2 | выздоровлений: 71 (+9)]

Власти продлили запрет на приём иностранных авиарейсов, кроме транзитных и грузовых.

Карантин в промышленной зоне в Дохе также продлён, однако строительство объектов Чемпионата мира по футболу 2022 года продолжается. Власти объяснили это необходимостью и соблюдением всех мер предосторожности.

Кувейт [заражений: 317 (+28) | смертей: 0 | выздоровлений: 80 (+7)]

В Кабмине приняли пакет мер, направленных на борьбу с экономическими последствиями коронавируса. В частности, предполгается поддержать малый и средний бизнес, обеспечить государственную поддержку заработных плат, профинансировать банки и снизить ставки по займам и кредитам.

Власти запустили новый сайты weqaya.ae («защита»), где указаны рекомендации по профилактике коронавируса.

Ливан [заражений: 479 (+16) | смертей: 14 (+2) | выздоровлений: 43 (+6)]

В Минздраве заявили, что из 14 смертей большая часть обусловлены неверной диагностикой и анализами, сделанными в частных клиниках. Общее число проведённых тестов по стране — 7289. При этом, количество тестируемых в день граждан выросло до 490 с 245.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 814 (+150) | смертей: 8 (+2) | выздоровлений: 61]

ОАЭ лидирует по количеству протестированных граждан: всего диагностировано свыше 220 тысяч пациентов.

Middle Eastern country's virus tests 'eclipses' Western countries.UAE has conducted over 220K Covid19 tests, according to the country's Ministry of Health & Prevention. It is also the 5th country in the world to set up drive-thru testing. https://t.co/V8Cqh8bMOJ #MassTestingPH — ā lǐ yé ěr (@BLDSKER) April 2, 2020

Оман [заражений: 210 (+28) | смертей: 1 | выздоровлений: 34]

В Маскате используют дроны для дезинфекции зданий.

В пятницу из Индии начнут возвращать граждан Омана. Ранее 560 оманских граждан вернулись из США.

Team @shabiba FM spoke to a few students who were part of the group of 560 citizens who returned last evening to the #Sultanate from the United States and here’s what they had to say. Full video on @tfmoman on instagram and Facebook @OmaniMOH @MofaOman @omantvnews #COVID19 #Oman pic.twitter.com/XJ0iqeHkDZ — TFM Oman (@TFMOman) April 1, 2020

Палестина [заражений: 134 (+15) | смертей: 1 | выздоровлений: 18]

В Израиле заявили, что какая-либо помощь Сектору Газа будет предоставлена лишь после возвращения двух пропавших без вести в анклаве в 2014 году солдат. Министр обороны Беннет объяснил это тем, что «у Израиля тоже есть гуманитарные потребности».

???????? Frontlines warriors who are fighting coronavirus to protect people in occupied Palestine#Group4Palestine pic.twitter.com/Ehn73jzWmV — TunisoPalestinian (@TunisoPalestin1) April 2, 2020

Китай доставил 10 тысяч систем тестирования на наличие коронавируса в Палестину.

Госпиталь палестинско-турецкой дружбы в Секторе Газа перевели на работу с гражданами с подозрением на коронавирус.

Саудовская Аравия [заражений: 1720 (+157) | смертей: 16 (+6) | выздоровлений: 264 (+99)]

В рамках борьбы с экономическими и социальными последствиями коронавируса в стране заявили, что после снятия ограничений разрешат гражданам Саудовской Аравии работать водителями и частными извозчиками в специализированных компаниях. Более того, компаниям разрешат нанимать только саудитов. Таким образом власти хотят обеспечить работой молодёжь.

Сирия [заражений: 10 | смертей: 3 (+1) | выздоровлений: 0]

В стране зафиксирована третья смерть.

В деревне Телль Мнин в провинции Риф Дамаск объявлен карантин после смерти местной жительницы от коронавируса. Въезд и выезд запрещены.

МВД Сирии запустило горячую линию для приёма сообщений о лицах, незаконно въезжающих в страну. В Министерстве призвали не скрывать подобных фактов во избежание инфицирования.

Министр здравоохранения во Временном правительстве Сирии заявил, что на не подконтрольных сирийскому правительству территориях было протестировано 20 человек, у которых были симптомы, схожие с коронавирусной инфекцией. COVID-19 ни у кого не подтверждён.

Турция [заражений: 15679 (+2148) | смертей: 277 (+63) | выздоровлений: 333 (+90)]

В стране заявили, что 79% скончавшихся от коронавируса были старше 60 лет, и впервые открыли данные по заболевшим в той или иной провинции, поскольку болеют теперь во всех регионах Турции. Раньше сокрытие данных по количеству заболевших в административно-территориальных единицах Турции было обусловлено желанием снизить возможную панику.

Турция доставила 25 тонн медицинской помощи в Испанию после запроса Мадрида в Евроатлантический координационный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Один турецкий доктор скончался, ещё свыше 600 сотрудников сферы здравоохранения инфицированы коронавирусом.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 237 (+41) | смертей: 4 | выздоровлений: 5]

Узбекистан направил гуманитарную помощь в Афганистан. Также в страну прибыла первая партия гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом из Китая.

Chinese first batch of #Covid-19 Prevention Materials arrived #Kabul this morning. “Friends will give you a hand whenever you’re in distress and helplessness.” China and Afghanistan we are true brothers and sisters,” @ChinaEmbKabul tweeted today.#Afghanistan #COVID #coronavirus pic.twitter.com/Ywmm3qr61n — The Kabul Times (@thekabultimes) April 2, 2020

Иран [заражений: 47593 (+2987) | смертей: 3036 (+138) | выздоровлений: 15473 (+817)]

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США упустили «историческую возможность» снять санкции с Ирана и наладить отношения на фоне коронавируса.

Власти заявили, что во всех кварталах Тегерана отмечаются вспышки инфекции, обвинив местных жителей в пренебрежении правилами гигиены и предупреждения коронавируса.

В Иране от коронавируса скончалось уже выше 80 врачей и медсестёр.

В стране заявили, что готовы начать экспорт произведённых в Иране систем тестирования на наличие коронавируса.

Пакистан [заражений: 2291 (+251) | смертей: 31 (+5) | выздоровлений: 94 (+12)]

Авиакомпания Pakistan International Airlines доставила борт с очередной партией гуманитарной помощи из Китая в аэропорт Исламабада. В составе гуманитарного груза 900 тысяч масок, 60 тысяч защитных очков, 3300 защитных костюмов, а также медикаменты.

Возобновились перелёты в другие страны для репатриации граждан. Так два борта с гражданами Канады вылетели в Торонто.