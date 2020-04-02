Больницы России и Германии оказались наиболее подготовлены к эпидемии коронавируса

На 1 апреля число больных коронавирусом в мире превысило 850 тысяч. Эпидемия затронула все развитые страны и наглядно продемонстрировала, где медицинские службы реально оказались готовы к экстренной ситуации, а где годами использовали здравоохранение для бесцельного освоения бюджетных средств.

Одними из самых востребованных медицинских приборов в новых условиях стали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Именно они помогают больным коронавирусом, находящимся в критическом состоянии, выжить.

Европейская медицина в цифрах

Точная мировая статистика по количеству ИВЛ отсутствует, ориентироваться можно лишь на данные министерств здравоохранения отдельных стран. Журналисты издания Meduza проанализировали информацию, полученную из открытых источников, и выяснили следующее.

В России имеется не менее 40 тысяч систем ИВЛ, что составляет 27,3 штуки на 100 тысяч населения. Однако сюда не включены данные из частных клиник, где может находиться еще 2-3 тысячи систем. В США все медучреждения располагают 68 тысячами аппаратов. Номинально это больше, чем в России, но на 100 тысяч жителей приходится только 18,8 ИВЛ.

По-настоящему катастрофично ситуация с приборами обстоит в Европе. У Великобритании только 8,1 тысячи, а у Италии и вовсе 5 тысяч ИВЛ. С учетом числа жителей получаются следующие цифры — 12,9 и 8,3 единицы на 100 тысяч человек соответственно. Что интересно, даже Украина с ее 30-летним политическим кризисом оказалась оснащена лучше — 8,4 ИВЛ на 100 тысяч граждан. Еще хуже дело обстоит во Франции, где, как и в Италии, только 5 тысяч ИВЛ, но население больше — 7,5 аппарата на 100 тысяч человек.

Вероятно, такая критическая ситуация сложилась из-за того, что Евросоюз сконцентрировал медицину в Германии. Из крупных европейских стран только ее больницы оснащены аналогично российским — 25 тысяч ИВЛ на 83 миллиона человек, то есть 28,7 аппарата на 100 тысяч.

Вот только эпидемия показала, что договоренности политиков ничего не стоят, когда речь идет о выживании целых народов. Страны Евросоюза моментально отгородились друг от друга и не спешат оказывать помощь соседям. Результат европейской «дружбы» можно наблюдать уже сегодня, к сожалению, он оплачен тысячами человеческих жизней.

В странах, где здравоохранение оказалось хорошо обеспечено аппаратами ИВЛ, смертность от коронавируса значительно ниже. Если в США и Германии умирает 1-2% заболевших, то в остальных странах Европы, где наблюдается недостаток оборудования, речь идет уже о 6–12% погибших от числа заразившихся. В России менее 1% умерших от общего числа заболевших коронавирусом.

Американские автогиганты торгуются за здоровье нации

В сложившихся условиях страны стараются в срочном порядке найти способы получения столь необходимого оборудования. В США обратились к федеральному стратегическому резерву, на складах которого хранится порядка 9 тысяч ИВЛ. Но проблема в том, что они годами не проходили технического обслуживания. Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом рассказал, что в штате хранилось 514 аппаратов, но с 2011 года к ним никто не прикасался, на всех как минимум испорчены аккумуляторы.

Мало того, что запасы помогают слабо, так их практически нигде нет. Склады производителей были опустошены еще в момент, когда границы эпидемии ограничивались Китаем.

По словам доктора медицинских наук Василия Власова, сегодня деньги уже не смогут изменить ситуацию с оснащением медицинским оборудованием, так как вся необходимая для борьбы с эпидемией аппаратура уже выкуплена, а действующие заводы загружены заказами под завязку. Это подтверждает Крис Брукс, топ-менеджер Ventec Life Systems, одной из крупнейших американских компаний по производству медоборудования.

В таких условиях правительства вынуждены идти на нестандартные решения, особенно в Европе, где остро встал вопрос с медоборудованием. Победить дефицит аппаратов ИВЛ Запад пытается перепрофилированием производственных мощностей. Еще в середине марта американские автогиганты GM, Ford и Tesla сообщили, что готовят программы по перепрофилированию своих предприятий.

Но 27 марта президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал GM, у которой есть простаивающие без дела заводы, но руководство компании затягивает развертывание производства ИВЛ, пытаясь выторговать себе более выгодные условия в разгар эпидемии. Если изначально автопроизводитель обещал в сжатые сроки выдать 40 тысяч систем, то теперь он обещает производить лишь 6 тысяч аппаратов в месяц. Ford пообещал 50 тысяч ИВЛ, но дальше слов дело пока не сдвинулось.

Европа забыла о солидарности

Аналогично действуют в Европе. Команда «Формулы-1» Mercedes, базирующаяся в Великобритании, совместно с местными учеными разработала аппарат ИВЛ, который сможет производить самостоятельно. Если другие гоночные команды Британии поддержат инициативу, то совместными усилиями ежедневно будет производиться 1 тысяча приборов. Но это будут не полноценные ИВЛ, они предназначены только для больных со средней тяжестью протекания болезни, чтобы разгрузить полноценное медицинское оборудование для критических пациентов.

Кроме того, к производству подключены британская аэрокосмическая компания BAE Systems и филиалы нескольких американских предприятий. Совместно они должны поставить в местные больницы 10 тысяч аппаратов. Безусловно, это поможет врачам, но стране требуется дополнительно получить минимум 30 тысяч ИВЛ. То есть дефицит сохранится.

Куда хуже с проблемой справляется Франция, где имеется только один крупный производитель требуемого медоборудования с двумя заводами — Air liquide. На ее складах хранилась 1000 аппаратов ИВЛ, которые уже выкуплены государством. Но с производством новых имеются большие трудности — совокупными силами двух предприятий Air liquide сможет производить в месяц 1,5 тысячи аппаратов.

Привлечение автоконцернов Renault и Peugeot пока не может улучшить ситуацию, так как в ближайший месяц-два конвейерное производство наладить не удастся, а с помощью 3D-печати удастся производить порядка 500 ИВЛ в месяц. Как уже указывалось, оснащение французских клиник оказалось одним из худших, поэтому кардинально изменить ситуацию смогут поставки, исчисляемые десятками тысяч аппаратов.

Больше всего не повезло малым европейским государствам, где в принципе нет крупных производственных мощностей. Президент Сербии Александр Вучич назвал происходящее в регионе с аппаратами ИВЛ «грабежом», после чего объявил информацию о количестве аппаратов в стране государственной тайной.

«Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке аппаратов ИВЛ. Не помогают подписанные договоры и уплаченные авансы. Поставщики не хотят подписывать договоры с неустойкой и продают тому, кто предложит большую цену, а вам возвращают ваши деньги», — заявил Вучич.

Без людей техника бесполезна

Россия и Германия, где оснащение медиков оказалось на высоком уровне, к экстренным мерам пока не прибегают. Немецкие производители объявили, что до конца года выпустят 20 тысяч аппаратов ИВЛ — половину для собственной страны, а половину экспортируют. Россия также заказала у «Ростеха» 5,7 тысячи ИВЛ, которые будут поставлены в течение года. Учитывая тот факт, что в стране работает сразу три предприятия, производящих дыхательные аппараты, заказ может быть увеличен.

Но техника — это лишь инструмент в руках врачей. Какое бы количество ИВЛ ни начал выпускать мир, без специалистов они фактически бесполезны. Как отметил врач-пульмонолог Василий Штабницкий, настройка работы искусственной вентиляции легких сравнима с управлением самолетом.

И если автоконвейер можно в сжатые сроки перепрофилировать, то врача-специалиста подготовить за 1-2 месяца не удастся. Увеличивать число ИВЛ в больницах можно, но лишь до тех пор, пока для них будет хватать обслуживающих специалистов. По достижении этого лимита дыхательные аппараты станут просто электроникой на складе.

Таким образом, в наиболее выгодном положении оказались те государства, где медицину развивали еще до пандемии. В Европе это Россия и Германия, остальные же вынуждены рассчитывать на помощь со стороны, потому что просто взять и купить здравоохранение, как показывает практика, невозможно.