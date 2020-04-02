В России за сутки зафиксировали 771 новый случай коронавируса

Москва, 2 апреля. В России за сутки зафиксировали 771 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом говорится в официальном сообщении оперативного штаба.

Новые случаи коронавируса обнаружены в 29 регионах России, зафиксировано 6 летальных исходов. Большинство зараженных в российской столице — там зафиксировано 595 случаев за сутки заражения коронавирусной инфекцией.

В Московской области зарегистрировано еще 43 случая. В Санкт-Петербурге и Ленобласти зарегистрировали 22 и 11 новых случаев, в Нижегородской области — 13. В Ямало-Ненецком округе выявили еще двух заболевших коронавирусом. За сутки вылечились от коронавируса 45 человек, передает телеканал «360».

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Российские власти предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В регионах введен режим самоизоляции, вузы и школы работают дистанционно, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, меры, которые принимаются властями страны, обязательно сработают, если россияне проявят «сплоченность, понимание сложности текущей ситуации».