Москва, 2 апреля. Двухметровая дистанция между людьми способна заменить маски для защиты от коронавируса, заявил кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский.

Певица Светлана Лобода пригласила доктора Комаровского в прямой эфир в соцсети для того, чтобы он рассказал о простых способах защиты от вируса. Комаровский напомнил, что особенностью коронавируса является то, что он передается не столько по воздуху, сколько через руки.

«Сам по себе вирус не опасен на одежде. Проблемы возникнут тогда, если вы зараженными руками дотронетесь до слизистых оболочек», — предупредил он.

При этом, если не трогать лицо руками, риск заражения снижается значительно.

«А вот если вирусной рукой потрогать нос, глаза, рот, то можно инфицироваться. Поэтому нужно тщательно мыть руки», — напомнил он.

Кроме того, Комаровский объяснил, как можно обезопасить одежду после похода в ней в магазин за продуктами. Ее следует подвернуть дезинфекции тогда, если вы терлись ею в лифте или на вас кто-либо чихал или кашлял. Если человек гуляет один, что дезинфицировать одежду не нужно. Доктор Комаровский назвал простой способ обработки одежды после магазина.

«Пришли с улицы, повесьте одежду на балкон. Пусть повисит несколько дней, потом можете снова надеть. Если одежда проветривается на солнце, то хватит двух часов, так как солнце все убьет», — объяснил эксперт.

Напомним, ранее ученые из Томского политехнического университета совместно с мексиканскими коллегами нашли новый способ, который помогает продлить срок использования медицинских масок. Специалисты предлагают обрабатывать медицинские маски раствором с наночастицами серебра. В частности, они предлагают использовать препарат «Арговит». Он был разработан учеными ТПУ совместно со специалистами научно-производственного центра «Вектор-Вита» из Новосибирска и Национального автономного университета Мексики.