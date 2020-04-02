Белоруссия планирует купить у России 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за баррель

Минск, 2 апреля. Белоруссия планирует в апреле получить от России два миллиона тонн нефти по цене около четырех долларов за баррель. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

«Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить два миллиона тонн», — приводит его слова БелТА.

По словам Румаса, поставка сырья будут осуществляться без премий, что соответствует «жесткой и последовательной установке» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации — около четырех долларов за баррель», — подытожил Румас.

Напомним, в январе 2020 года Москва и Минск не продлили соглашение по нефти, и Россия прекратила поставки сырья. Стороны возобновили переговоры в начале февраля, при этом Минск настаивал, чтобы Москва поставляла нефть Белоруссии беспошлинно.

После того, как цены на нефть на мировом рынке обвалились, Белоруссия сделала России новое предложение. Москва приняла предложения Минска и пообещала дать ответ после обсуждения с нефтяными компаниями. 21 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Сергей Румас подтвердили договоренности России и Белоруссии в сфере поставок нефти. Как пишет НСН, в 2020 году Минск может сэкономить 50 миллионов долларов на покупке российской нефти.