Врачи обнаружили коронавирус у роженицы из Барнаула

Барнаул, 2 апреля. Врачи диагностировали коронавирус у роженицы из Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе региональных властей.

Проведенные исследования подтвердили наличие опасной коронавирусной инфекции у женщины, которая накануне родила ребенка в одном из родильных домов Барнаула. На данный момент пациентка помещена под наблюдение врачей в инфекционном отделении медицинского учреждения.

«Женщина переведена в горбольницу №5 Барнаула. За ребенком осуществляется постоянное наблюдение медперсоналом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медики пока не могут подтвердить наличие опасной китайской инфекции у малыша. В данный момент они проводят необходимое обследование.

Напомним, что первый официальный случай заражения опасной коронавирусной инфекцией был выявлен в Алтайском крае 29 марта. Инфицированная женщина вернулась из Доминиканской Республики. Всего выявлено четыре случая заражения вирусом, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.