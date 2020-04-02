В ВОЗ призвали не верить в эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом

Москва, 2 апреля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не верить в эффективность имбиря при лечении коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, отказываться от имбиря, конечно, не стоит, но нужно с осторожностью относиться к так называемым традиционным методам лечения при гриппе и простуде.

«Кто-то предпочитает имбирь, кто-то прибегает к помощи специального травяного чая. Все, что позволяет людям почувствовать себя лучше, вселяет им надежду [на скорейшее излечение] и не угрожает здоровью, определенно, имеет положительное влияние», — сказал Майкл Райан, комментируя рост цен на имбирь на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Он заметил, что эффективность имбиря в лечении коронавируса не доказана, по всему миру продолжаются испытания лекарств, которые предлагают ученые для борьбы с заболеванием. Майкл Райан посоветовал людям продолжать использовать излюбленные методы лечения простудных заболеваний, но «не утверждать без доказательств, что определенные средства могут лечить коронавирус».

«В настоящее время нет доказанного эффективного способа лечения коронавирусной инфекции», — резюмировал он.

Как напоминает «ФедералПресс», имбирь помогает во время простуды, сжигает жир, а также может предотвращать развитие рака желудка и простаты. После появления слухов о пользе чеснока от коронавируса граждане России начали верить в чудодейственность имбиря, сообщает телеканал «360». Спрос на него привел к взлету цен, в некоторых регионах за один килограмм этого продукта просят семь тысяч рублей.