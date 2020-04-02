Богомолов пожаловался фанатам на игнорирующую его в постели Собчак

Москва, 2 апреля. Российский режиссер Константин Богомолов показал подписчикам, как проводит время со своей женой Ксенией Собчак в самоизоляции. Он сфотографировал и выложил в Instagram снимки «романтического вечера».

На кадрах видно, как супруги лежат в постели, при этом Собчак явно игнорирует своего возлюбленного, вероятно что-то читая.

«Такой вот романтический вечер», — отметил в описании снимка Богомолов, передает Kp.ru.

Так выглядела маленькая месть режиссера Собчак, которая ранее сняла его спящим. Светская львица пожаловалась, что так выглядят вечера в их семье.

Сама же Собчак в это время была с оформленной прической и наложенным макияжем. Создается впечатление, что пара планировала устроить что-то романтическое, но уснувший Богомолов все испортил.

Ранее пару отчитала мать телеведущей Людмила Нарусова. Теще Богомолова не понравилось, что звездные супруги в изоляции употребляют алкоголь, да еще и крепкий. Кроме того, во время прямого эфира Нарусова возмущалась, что долго не могла к нему подключиться.

«Почему же вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подсоединить! Это потому что вы пьяные! Что это за бутылка стоит? Молодцы, дожили!» — негодовала мать Собчак.

Однако Нарусова порадовала пару и всех подписчиков тем, что ее тест на коронавирус оказался отрицательным.