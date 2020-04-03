Цеков напомнил Евросоюзу, что «Крым принудительно находился в составе Украины»

Евросоюз в очередной раз продемонстрировал приверженность антироссийским взглядам, раскритиковав решение России запретить иностранцам владеть землей в Крыму. Об этом заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Выпад Евросоюза

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина. В документе шла речь о расширении перечня приграничных территорий, где иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать земельными участками на праве собственности. В обновленный перечень вошли 11 районов и 8 городов Республики Крым, а также муниципальные образования Севастополя.

Евросоюз заявил, что не признает этот указ президента России и считает его «еще одной попыткой принудительной интеграции» Крыма в состав Российской Федерации.

«Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом к навязыванию российского гражданства на полуострове. Это также может привести к произвольному лишению имущества», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Цеков: «ЕС демонстрирует невоспитанность»

Выпад ЕС в сторону Москвы в очередной раз подтверждает, что информационная война Запада против России продолжается. Сама идеология Евросоюза носит выраженный антироссийский характер, считает член Совфеда РФ от Республики Крым Сергей Цеков.

«Суть Европейского Союза, его идеология как таковая, все время носит выраженный антироссийский характер. Различными решениями, в том числе этим, они как раз эти свои антироссийские взгляды демонстрируют», — сказал Сергей Цеков в беседе с ФАН.

По мнению сенатора, Евросоюз «не особо задумывается над тем, какие решения принимает». Заявление внешнеполитической службы ЕС демонстрирует в определенной степени «невоспитанность» объединения в международных отношениях.

«Евросоюз никогда глубоко ни в какие проблемы не вникает. И в данном случае это решение демонстрирует невоспитанность и совершенно по-дилетантски оценивает ситуацию в Крыму», — сказал Цеков.

Сами крымчане позитивно оценивают решение о запрете иностранцам владеть землей на полуострове. Местные жители слишком хорошо помнят, как побережье было предметом торга в руках Киева.

«Мы, крымчане, вообще очень хорошо помним, как расхватывалось это побережье Черного моря — и не только Черного, но и Азовского. Расхватывалось представителями украинской, прежде всего, политической верхушки. Земля была предметом серьезного торга: ее бесплатно выделяли, затем перепродавали. Все это было очень хаотично. Хаотично застраивалось побережье Крыма. Мы всегда к этому относились очень негативно. Поэтому это решение президента [России] мы восприняли очень положительно», — сказал Сергей Цеков.

Он также напомнил Евросоюзу, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году добровольно в результате проведенного референдума. Москва неоднократно отмечала, что жители полуострова демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.