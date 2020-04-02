В Госдуме рассказали, в каком случае Шойгу отправит еще один самолет с медпомощью в США

Если политическое и военное руководство России, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, примут решение отправить больше медицинской помощи Соединенным Штатам, где ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля, это будет сделано. У России достаточно сил и средств для подобных действий. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Помощь из России

В аэропорту Нью-Йорка прошла разгрузка самолета российских Воздушно-космических сил, который доставил медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для борьбы с новым типом коронавируса. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, он встречал борт ВКС в аэропорту.

По словам дипломата, в Нью-Йорк были доставлены медицинское оборудование и средства защиты.

«В Нью-Йорке сейчас очень тяжелая ситуация. Каждая маска, каждое средство защиты на счету. Важность этой помощи сложно переоценить», — заявил дипломат.

Ранее в Кремле сообщили, что Соединенным Штатам была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин исходил из того, что, «когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью».

Число жертв от нового типа коронавируса в Соединенных Штатах превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч.

Сигнал для Трампа

Как отметил Юрий Швыткин, сегодня мировое сообщество должно объединиться перед общей угрозой. При этом депутат призвал с пониманием отнестись к отправке российского медицинского оборудования самолетом ВКС РФ в США.

«Безусловно, этот самолет не решит проблему, которая сегодня складывается в США. Там достаточно большое количество умерших. Но мы должны понимать, что это является сигналом для США, чтобы потом американцы оказали в случае необходимости помощь нашей стране и другим государствам. Сегодня, как никогда, мы должны забыть распри и противоречия. Мы должны объединиться для решения одной из главных проблем — пандемии коронавируса», — добавил Юрий Швыткин.

Что касается отправки дополнительного самолета ВКС РФ с медицинским оборудованием, то, по словам политика, российское руководство будет прорабатывать этот сценарий, учитывая и необходимость такой помощи, и возможности страны. В свою очередь депутат выразил уверенность, что у России достаточно ресурсов для подобного шага.

«Но при этом мы должны понимать, что сегодня идет очень серьезная работа по борьбе с распространением коронавируса в нашей стране. Поэтому забота о нашем населении стоит на первом месте. Кроме того, это дает сигнал американскому населению, что мы протягиваем им руку помощи», — заключил Юрий Швыткин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.