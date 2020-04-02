Десять человек с подозрением на коронавирус обнаружены в Рязанской области

Рязань, 2 апреля. Десять человек с подозрением на коронавирусную инфекцию обнаружены в Рязанской области. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Об этом заявили региональные власти.

Отмечается, что анализы пациентов были направлены в Москву для подтверждения диагноза. Все пациенты находятся в изолированных боксах под наблюдением врачей.

«Из них один человек находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в область вернулись 1872 человека из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, из них 1210 уже проходят необходимое медицинское обследование на наличие коронавирусной инфекции.

«Завершено медицинское наблюдение у 662 граждан, все обследованы и здоровы», — информируют власти.

На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано четыре случая заражения опасной китайской инфекцией. Один инфицированный успешно поборол инфекцию и был выписан из медучреждения, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.